VIDEO: arrastraba a niña de 12 años en una maleta; captan modus operandi de un pedófilo en Brasil

Un pedófilo drogó con cloroformo a una niña de 12 años en Luziânia, Brasil y la arrastró dentro de su maleta hasta su apartamento, donde pretendía abusar de la pequeña para convertirla en su "esclava sexual", según reveló más tarde a las autoridades.

Los hechos quedaron captados mediante video, en el que se observa a Daniel Moraes Bittar, de 42 años, arrastrar con dificultad una maleta, desde el interior de su automóvil hasta su apartamento ubicado en el primer piso.

Así fue el momento en que pedófilo arrastró a una niña de 12 años en una maleta

De acuerdo con las autoridades de Luziânia, Brasil, la tarde del pasado 28 de junio recibieron una llamada de emergencia por parte de un amigo de la niña de 12 años, quien alertó luego de presenciar el horrible secuestro a su compañera.

Las autoridades comenzaron a investigar el caso y monitorear la camioneta en la que viajaba el hombre de 42 años. Fue así como dieron con el paradero de Daniel Moraes Bittar; sin embargo, el atroz hecho no habría terminado ahí, ya que también se logró evidenciar el modus operandi del pedófilo.

Shocking CCTV footage shows a Brazilian Pedophile dragging a suitcase stuffed with a 12 year old girl he had just kidnapped.



The 42 year old man kidnapped the girl outside her school in Luziania, Brazil and pulled her into his car while an accomplice, his 22 year old… pic.twitter.com/KsDgo0W0Nw — Oli London (@OliLondonTV) July 8, 2023

Pedófilo operaba con ayuda de su novia de 22 años; así era su modus operandi

Según se relató ante medios de comunicación, Moraes Bittar operaba siempre con ayuda de Gesielly Souza Vieira, su novia de 22 años, quien colaboraba con el pedófilo para el secuestro de las menores.

Fue el mismo hombre de 42 años quien confesó desde hace tiempo asechaban el colegio de donde raptaron a la menor de edad, pues originalmente contemplan el secuestro de otra pequeña de 13 años, que ya era conocida por el pedófilo porque vivía cerca del domicilio de Bittar, pero de último momento se cambió de opinión.

Pedófilo arrastraba a niña de 12 años en una maleta

La niña de 12 años fue hallada esposada de manos y piernas a la cama, con aparentes signos de violencia física y sexual. Mientras que en el departamento del hombre también se encontraron objetos como dispositivos de descargas eléctricas, cámaras, juguetes sexuales y material pornográfico, que se presume, Bittar le enviaba a su novia.

Otros artículos que llamaron la atención de las autoridades fue un bote de gasolina, lo que llevó a la policía a creer que podría haber planeado quemar el cuerpo de la niña después de violarla. Bittar les dijo a los oficiales que era su primer crimen, pero la policía intuye que pudo haber cometido otros crímenes con la ayuda de su novia.

Cabe destacar que el hombre 42 años es padre de familia de una pequeña niña, que hasta ahora se encuentra bajo custodia de la madre y fungía como voluntario en hospitales infantiles. Mientras que su novia es madre de dos hijos y se presentó en las redes sociales como cristiana.