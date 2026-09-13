Sandra Bullock, Nicole Kidman y el poder femenino en Hollywood a casi 30 años de “Hechizo de Amor”

Casi tres décadas después de compartir pantalla en la emblemática cinta de los años noventa Practical Magic ("Hechizo de Amor"), Sandra Bullock y Nicole Kidman se reencuentran para la secuela de esta historia. A lo largo de este tiempo, ambas ganadoras del Óscar han atravesado transformaciones profundas que abarcan la consolidación de sus carreras, la maternidad y procesos complejos de duelo personal, incluyendo la pérdida del esposo de Bullock hace tres años.

En conversación sobre este regreso, las actrices abordaron la importancia de respetar los tiempos de sanación y la necesidad de abrir espacios para historias encabezadas por mujeres en la industria cinematográfica. Bullock enfatizó que el tiempo y el apoyo del entorno son fundamentales para transitar el duelo sin apresurar los procesos personales, concibiendo caa reto como una oportunidad de aprendizaje.

Respecto al panorama en Hollywood y el impacto de movimientos como #MeToo, las intérpretes señalaron que el éxito comercial de producciones lideradas por mujeres es clave para que los estudios mantengan abiertas las puertas a proyectos similares. Asimismo, al reflexionar sobre la maternidad, coincidieron en la complejidad de acompañar la independencia de los hijos, destacando la importancia de permitirles desarrollarse con autonomía sin dejar de brindar una presencia constante y un entorno de afecto.

