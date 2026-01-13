El infierno de Caterina, joven que fue brutalmente golpeada por su ex en su casa: “Soy afortunada de estar viva”

“Yo soy afortunada de estar viva; no sabía si iba a estarlo”. Con esa frase estremecedora, Caterina Marino rompió el silencio esta mañana en Hechos AM. Su historia no es solo sobre los golpes recibidos, sino sobre el terror de saber que tu agresor, su ex novio, camina por las mismas calles y pasillos que tú.

El pasado 17 de diciembre, su departamento, que debía ser su refugio seguro, se convirtió en una trampa. Su entonces pareja, Gustavo “N”, ingresó en un ataque de ira tras una borrachera, la inmovilizó y comenzó a golpearla repetidamente con el puño cerrado, ignorando sus súplicas.

“Sabe dónde vivo y dónde trabajo": Entrevista de Caterina Merino

Caterina logró escapar ese día, pero el miedo persiste. La razón es escalofriante: Gustavo “N” no es un extraño. Pertenecen al mismo círculo social y estudian en la misma universidad, por lo que en estos momentos se siente acorralada.

"Él sabe dónde vivo, sabe todo de mí. Él está libre, está suelto, y tengo mucho miedo de que quiera volver a hacerme daño”, confesó la víctima.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX otorgó medidas de protección para impedir que se acerque, la realidad de compartir espacios comunes mantiene la alerta al máximo.

Señales de violencia en una relación: Caterina pide estar alerta

Caterina admitió que, aunque hubo discusiones previas, nunca había sufrido violencia física hasta ese día. Por ello, lanzó un mensaje urgente a otras mujeres:

“Creo que cada quien, ante la primera alarma de agresividad, tiene que tratar de irse. Una mujer no merece tener miedo en su casa y despertarse con temor”.

A pesar de que la denuncia se presentó de inmediato y existe una carpeta de investigación activa en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Gustavo “N” no ha sido detenido.

Mientras el video de su denuncia acumula millones de vistas e indignación en redes sociales, Caterina vive protegida por sus abogados y medidas cautelares, esperando que la justicia llegue antes de que el agresor decida acercarse de nuevo.