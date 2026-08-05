¡Orgullo para México! Osmar Olvera regresa de los Juegos Centroamericanos tras hacer historia
Tras su actuación en los Juegos Centroamericanos, Osmar Olvera habló en exclusiva con Javier Alatorre sobre los retos y emociones que vivió en competencia.
Osmar Olvera regresó a México convertido en una de las grandes figuras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde conquistó tres medallas de oro en las pruebas de trampolín de 1 metro, trampolín de 3 metros individual y trampolín de 3 metros sincronizado, junto a Juan Celaya.
Durante una entrevista exclusiva con Javier Alatorre, el clavadista mexicano recordó que cada competencia forma parte del proceso rumbo a los Juegos Olímpicos; un sueño que todo atleta busca conquistar.