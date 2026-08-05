¡Orgullo para México! Osmar Olvera regresa de los Juegos Centroamericanos tras hacer historia

Osmar Olvera regresó a México convertido en una de las grandes figuras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde conquistó tres medallas de oro en las pruebas de trampolín de 1 metro, trampolín de 3 metros individual y trampolín de 3 metros sincronizado, junto a Juan Celaya.

Durante una entrevista exclusiva con Javier Alatorre, el clavadista mexicano recordó que cada competencia forma parte del proceso rumbo a los Juegos Olímpicos; un sueño que todo atleta busca conquistar.