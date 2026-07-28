Jinetes del Ejército conquistan oro y plata internacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

¡Buena noticia para el deporte mexicano! Jinetes de alto rendimiento del Ejército Mexicano brillaron a nivel internacional al conquistar medallas de oro y plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 celebrados en Santo Domingo, República Dominicana.

Paralelamente, en el oriente de la capital, elementos de la Policía de Investigación llevaron a cabo un operativo estratégico para recuperar un inmueble presuntamente despojado en la alcaldía Iztapalapa.

Jinetes del Ejército Mexicano arrasan y ganan oro y plata en los Juegos Centroamericanos 2026

Entre saltos, obstáculos y rigurosas pruebas de resistencia, los representantes de México dominaron de forma contundente el concurso de equitación durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, realizados del 25 al 27 de julio en Santo Domingo, República Dominicana, haciendo sonar con orgullo el Himno Nacional mexicano en tierras extranjeras.

🇲🇽¡Orgullo mexicano! Jinetes del Ejército conquistan el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026



Los representantes de la @Defensamx1 dominaron las pruebas de equitación en Santo Domingo, República Dominicana.



El equipo mexicano se colgó la medalla de oro, mientras… pic.twitter.com/wyXw6eZCYC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

La disciplina militar llevada a las pistas de competencia dio frutos sobresalientes: el equipo mexicano se colgó la codiciada medalla de oro por equipos. En el ámbito individual, el mayor de caballería de Estado Mayor, Fernando Parroquín del Fin, montando al ejemplar Náhuac, se consagró campeón individual absoluto. Asimismo, el sargento segundo de veterinaria y remonta, Luis Ariel Santiago Franco, a bordo de su caballo Castigado, obtuvo la medalla de plata individual, reflejando el altísimo nivel de preparación de los atletas adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Policías de Investigación recuperan predio asegurado por despojo en la colonia Renovación

En el ámbito local, elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México ejecutaron un operativo para recuperar un predio que se encontraba bajo indicios de haber sido tomado de manera ilegal por un grupo de personas en la alcaldía Iztapalapa.

Los agentes arribaron al inmueble ubicado sobre la calle 2, casi esquina con la avenida Michoacán, en la colonia Renovación. Mediante el uso de un ariete, los elementos rompieron los candados y abrieron la puerta principal para ingresar al sitio; sin embargo, tras realizar una inspección exhaustiva, corroboraron que no había personas en el interior, por lo que no se registraron detenidos. Como parte del protocolo legal, colocaron cadenas en el zaguán y fajillas con sellos oficiales con la leyenda "Despojo", tras lo cual se retiraron del lugar sin dejar un resguardo policial permanente.

