Dos hombres murieron después de que la avioneta en la que viajaban se desplomara al oriente de Culiacán, Sinaloa.

¿Dónde ocurrió el desplome de la avioneta en Culiacán?

Las víctimas son identificadas como dos hombres de 32 y 28 años de edad, originarios de San José del Llano, municipio de Badiraguato. El siniestro ocurrió alrededor de las 18:00 horas del sábado 21 de noviembre de 2026, cuando el avión ligero cayó entre las comunidades de Carboneras y Ejido Plan de Oriente en la sindicatura de Sanalona.

Causas preliminares de la caída de la aeronave en Sinaloa

Vecinos reportaron la caída del avión a la línea de emergencias. La aeronave comenzó a incendiarse tras el impacto. A la zona llegaron rescatistas y bomberos, quienes apagaron las llamas.

Personal de Protección Civil que llegó al lugar mencionó que los ocupantes realizan un vuelo de prueba, ya que hay una pista aérea cercana en la región, pero por razones desconocidas la aeronave se desplomó en una propiedad privada.