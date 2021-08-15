Ermitaño de 70 años llama a recibir la vacuna contra Covid-19

Un ermitaño hizo un llamado a la población para que reciban la vacuna contra Covid-19 a pesar de que el decidió, desde hace 20 años, irse a vivir a una cueva en las montañas de Serbia para evitar el contacto con las personas.

El ermitaño se llama Panta Petrovic, de 70 años, quien ya recibió la primera dosis de la vacuna, luego de darse cuenta desde hace un año sobre la existencia de pandemia de Covid-19 que hay en el mundo, luego de realizar una de sus visitas a la ciudad más cercana al sur de Serbia.

El hombre insistió en que el Covid-19 puede llegar hasta su cueva, donde vive con lo básico para sobrevivir. “El virus no es selectivo, vendrá a mi cueva también”, dijo a una agencia internacional.

Te puede interesar: Campeona olímpica de China rechaza dinero, casa y otros premios

Panta Petrovic criticó a los supersticiosos que no se quieren vacunar contra el Covid-19, pues dijo que solo se trata de un proceso para poder eliminar el virus que desde hace más de un año cambió la vida de las personas.

Yo quiero tener las tres dosis, incluida la dosis extra. Pido a todos los ciudadanos a vacunarse, a todos y cada uno de ellos.

¿Cómo vive el ermitaño serbio?

Antes de abandonar su vida común para refugiarse en las montañas, el ermitaño Panta Petrovic donó todo el dinero que consiguió en el extranjero a lo largo de su vida en una asociación para construir puentes en la ciudad.

Esta decisión la tomó, relata la agencia, porque el ermitaño llevó en el pasado una vida que calificó como “frenética” y en la ciudad no se sentía libre; ahora dice que en medio de la naturaleza lo es. “No estaba libre en la ciudad... Siempre hay alguien que se acerca, o discutes con tu esposa, tus vecinos o la policía”.

El hombre que vive en una caverna dijo que el dinero está maldito, que es algo que hace mal al ser humano, por lo que decidió abandonar su vida. Ahora, el ermitaño vive con lo más esencial: una bañera vieja y oxidada que utiliza como retrete, bancos y heno que usa como cama.