“¡Ya salió! Ernesto Ruffo deja el Altiplano; así es su traslado a prisión domiciliaria (VIDEO)

Ernesto Ruffo Appel dejó este sábado el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, para continuar en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias comentaron que Ernesto "N" salió de prisión cerca de las 14:10 horas.

La salida del exgobernador de Baja California ocurre después de que una jueza de control determinó modificar el lugar donde deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Esta decisión fue tomada durante una audiencia de revisión solicitada por la defensa.

Aunque inicialmente se había informado que el traslado podría concretarse hasta el lunes, debido a los trámites necesarios, las condiciones para que Ruffo deje el Altiplano ya fueron establecidas y la Guardia Nacional es la encargada de mantener su vigilancia durante el traslado y posteriormente en su domicilio.

¿Por qué le permitieron cumplir la medida en su domicilio?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la defensa solicitó que la prisión preventiva oficiosa dejara de cumplirse dentro del penal y pasara a ejecutarse en el domicilio de Ruffo.

La petición fue sustentada en que el exgobernador es un adulto mayor y presenta problemas de salud. Para ello, sus abogados presentaron ante el juez dictámenes médicos relacionados con una cirugía y diversos padecimientos.

Sin embargo, esta resolución no significa que Ruffo haya quedado en libertad ni que el proceso penal haya terminado, pues se mantiene vigente la prisión preventiva oficiosa, únicamente cambia el lugar donde será cumplida.

¿De qué acusan a Ernesto Ruffo?

Ernesto Ruffo enfrenta un proceso penal relacionado con una investigación de la FGR sobre una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como “huachicol fiscal”.

El exgobernador fue detenido en julio y posteriormente trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, donde permanecía bajo prisión preventiva.

