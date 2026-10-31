“México es una autocracia electoral”: Ernesto Zedillo cuestiona las condiciones para las elecciones de 2027

"México vive una autocracia electoral”, denuncia el expresidente Ernesto Zedillo. Cuestiona las condiciones en las que se llevarán las elecciones de 2027 por parte del INE.

Zedillo cuestiona condiciones del INE

El expresidente de México, Ernesto Zedillo, aseguró que el país ya no reúne los atributos necesarios para ser considerado una democracia y advirtió que las elecciones de 2027 se realizarán bajo condiciones que, desde su perspectiva, estarán controladas por el gobierno.

Durante su intervención, Zedillo sostuvo que la elección del Poder Judicial realizada el año pasado fue un ensayo de lo que podría ocurrir en los próximos comicios.

🚨México vive una “autocracia electoral”, denuncia el ex presidente Ernesto Zedillo Cuestiona las condiciones en las que se llevarán las elecciones de 2027 Con un INE hundido en la corrupción, un Tribunal Electoral controlado por Morena y el financiamiento del narco https://t.co/lFcI8VtrrC — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 30, 2026

Calificó ese proceso como una manipulación en la que, afirmó, hubo prácticas de clientelismo e intimidación.

El exmandatario cuestionó quién organizará las elecciones de 2027 y quién resolverá las posibles controversias electorales. Al respecto, señaló que el gobierno tendrá el control práctico de la organización de los comicios y que el Tribunal Electoral estará bajo su influencia.

También advirtió sobre el posible uso de recursos públicos y del crimen organizado para respaldar a los candidatos del partido en el poder. Según Zedillo, el control de los jueces y de los organismos electorales impediría contar con instrumentos legales para rechazar esas prácticas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció el 10 de septiembre de 2026 como fecha de inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, mientras que la jornada electoral está programada para el 6 de junio de 2027.

¿Cuántos diputados de Morena buscan otro cargo en 2027?

De acuerdo con las cifras proporcionadas, 153 legisladores buscan la reelección como diputados federales, mientras que otros 17 tienen la mira puesta en una alcaldía. Además, siete aparecen en ambas opciones, con lo que podrían buscar una alternativa si no consiguen repetir en San Lázaro.

En total, los 170 representan 66.9 por ciento de los 254 integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Es decir, cerca de siete de cada diez legisladores del grupo parlamentario buscan participar por otro cargo en los comicios del próximo año.