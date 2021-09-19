Comienza erupción volcánica en isla de La Palma en Canarias

Un volcán entró en erupción durante la tarde de este domingo (19 de septiembre de 2021), en la isla de La Palma en el archipiélago español de Canarias. La erupción volcánica en isla de La Palma esparció lava, cenizas y una columna de humo en la zona del parque nacional de Cumbre Vieja, en el sur de la isla.

Erupción del volcán de la Palma en Islas Canarias

Cabe señalar que las autoridades locales ya habían comenzado a evacuar a los enfermos y a algunos animales de granja que se encontraban en los pueblos de los alrededoresantes de la erupción ocurrida en la Cabeza de Vaca, en El Paso, según un informa del Gobierno canario.

Inmediatamente después de la reciente erupción, el municipio instó a los residentes a extremar las precauciones y a mantenerse alejados de la zona y de sobre todos de las carreteras, según un comunicado.

Algunas carreteras hundidas en lava.



Erupción en La Palma. pic.twitter.com/K7BLfIA9Ch — Jesús Espinosa (@_jesusespinosa_) September 19, 2021

Además se la solicitó a los habitantes de los pueblos cercanos que fueran a uno de los cinco centros de evacuación, mientras que fueron desplegados soldados para ayudar. Se desplegaron soldados para ayudar a la evacuación, según señaló el Ministerio de Defensa, y se espera que más residentes salgan de los pueblos de los alrededores en las siguientes horas.

Durante la semana se registraron más de 22 mil temblores en la zona, donde se encuenta uno de los volcanes más activos de las Islas Canarias. Los científicos registraron una serie de sismos de magnitud 3.8 en el parque nacional, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

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Conforme al Instituto Geográfico Nacional, la primera erupción volcánica en La Palma ocurrió en el año de 1430, y la última en el año de 1971, cuando un hombre murió por tomar fotografías cerca de las coladas de lava.

¿Qué país pertenece Islas Canarias?

El Archipiélago Canario está formado por las citadas dos provincias y juntas forman la comunidad autónoma de Canarias, perteneciente al país de España, siendo una de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.