Papa Francisco cerca de víctimas por inundaciones en Hidalgo

En su oración semanal del Ángelus, el Papa Francisco mostró su cercanía a los afectados por las inundaciones en el Estado de Hidalgo, y en especial a los enfermos y familiares de los 17 fallecidos en el hospital luego del desbordamiento del río Tula.

Papa Francisco recordó inundaciones tras rezo en la plaza de San Pedro

El Papa Francisco expresó el domingo (19 de septiembre de 2021) su cercanía a las víctimas de una inundación en México que provocó la muerte de al menos 17 personas, la mayoría de las cuales padecía de COVID-19, en un hospital del estado de Hidalgo, en el centro de México.

El Vicario de Cristo se dirigió a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro durante su oración semanal del Ángelus.

Estoy cerca de las víctimas de las inundaciones ocurridas en el estado de Hidalgo, México, especialmente de los enfermos que murieron en el hospital de Tula y sus familias. — Papa Francisco (@Pontifex_es) September 19, 2021

Las lluvias torrenciales hicieron que el río Tula se desbordara el pasado 7 de septiembre. Más de 40 pacientes en el hospital público de la ciudad de Tula, fueron evacuados por trabajadores del servicio de emergencias, y una conforme a una evaluación inicial mostró que unas dos mil casas sufrieron daños por inundaciones.

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El gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad, señaló a los medios locales que entre 15 o 16 de las 17 víctimas mortales eran pacientes que padecía de COVID-19. Los medios señalaron que las muertes ocurrieron cuando las inundaciones causadas por días de intensa lluvia, dejaron sin suministro eléctrico al hospital.