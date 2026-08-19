¿Aparecen luces en el cielo antes de un sismo? La ciencia responde

¿Cuándo aparecen luces en el cielo es señal de un sismo? A raíz de los terremotos de 2017, estos rayos que se forman en el horizonte se han convertido en una especie de presagio colectivo, pero ¿por qué se forman?

Estas manifestaciones son conocidas como luces de terremoto (EQL) y aunque existen registros de este tipo de fenómenos desde hace décadas, la ciencia todavía estudia cuáles son los mecanismos que pueden producirlos y en qué circunstancias aparecen.

Triboluminiscencia: ¿Qué son las luces de terremoto?

Hace unos días, usuarios en redes sociales captaron luces en el cielo en San Luis Potosí, por lo que de inmediato recordó a los destellos que se vieron la noche del 7 de septiembre de 2017, cuando ocurrió el sismo de 7.1.

De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el subsuelo contiene cargas eléctricas asociadas con los minerales que forman las rocas.

¿Será que ya nos toca temblor?



¿Cómo ven? pic.twitter.com/SsyPj454CE — Vero Islas (@LOVREGA) August 18, 2026

En determinadas condiciones, un movimiento repentino de la corteza, como un temblor, puede alterar esas cargas y favorecer la liberación de energía en forma de luz.

Este tipo de reacciones se le conoce como triboluminiscencia, un fenómeno en el que ciertos materiales producen luz al romperse, fracturarse, rayarse o ser sometidos a una deformación mecánica.

Teorías que explican las luces de sismo

Sin embargo, esto no significa que cada terremoto produzca automáticamente luces en el cielo, pues científicos todavía estudian qué condiciones específicas son necesarias para que una manifestación de este tipo pueda ser observada.

Otras teorías hablan de efectos piezoeléctricos (donde materiales como el cuarzo generan carga eléctrica bajo presión, sin necesariamente romperse) o de ionización del aire por gases liberados desde el subsuelo.

¿Las luces de terremoto pueden aparecer antes de un sismo?

Hasta ahora, no existe evidencia científica suficiente para afirmar que las luces de terremoto puedan utilizarse para predecir un sismo, aclararon especialistas de la UNAM.

Ninguna de las investigaciones que han explorado fenómenos eléctricos, gases liberados por fracturas en el subsuelo y otros cambios físicos que podrían ocurrir antes de un terremoto, han permitido desarrollar un método confiable para saber cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un sismo.

Por ello, observar una luz en el cielo no debe interpretarse como una señal de que está por ocurrir un terremoto; echando para atrás las teorías conspirativas que surgen en redes sociales.

¿De qué color son las luces sísmicas?

Es importante aclarar que las luces sísmicas no tienen un solo color; aunque con frecuencia se reportan en tonos azules, blancos y violetas, pero también pueden verse rojas o verdes.

Pero esto depende mucho de la separación de cargas eléctricas en rocas sometidas a presión o fractura, la triboluminiscencia, la energía liberada o la posible ionización del aire.

