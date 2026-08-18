¿Habrá un temblor en septiembre en México? Esto explican los expertos del IPN tras los sismos en Colombia y Venezuela

¿Va a haber un temblor en México durante el mes de septiembre? Expertos de la IPN revelaron sus diagnósticos tras los movimientos que sacudieron a Venezuela y Colombia.

¿Qué tan probable es que el mes patrio nos traiga sustos como los que se han vivido en otros países últimamente?

¿Habrá un temblor en septiembre en México?

De acuerdo a lo que dice el experto, Omar Cristian Chávez, del Instituto Politécnico Nacional, NO hay relación científica para tener miedo de que haya un temblor en México durante el mes de septiembre.

Los temblores y actividad sísmica que ha estado afectando a otros países del mundo, como Venezuela, Colombia y Japón, no aumentan los riesgos y no provocarán terremotos de gran magnitud en la República Mexicana.

La tierra volvió a sacudirse en #Chiapas 🚨



Un sismo de magnitud 5.3 se registró la noche del 17 de agosto en Ciudad Hidalgo, a 123 km al suroeste del municipio.



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¿Los sismos de Colombia y Venezuela afectan a México?

Los terremotos ocurridos en Sudamérica no activarán fallas geológicas ni desencadenarán temblores en México por la gran distancia que existe entre los países.

Científicos del Instituto Politécnico Nacional, IPN, explicaron que los sismos sudamericanos se originaron por la interacción y el movimiento de las placas de Nazca y Sudamericana, las cuales no tienen contacto con las fallas que afectan a México.

¿Qué placas tectónicas hay debajo de México?

La actividad sísmica en México depende de un sistema tectónico propio e independiente al de Sudamérica.

El territorio mexicano se encuentra arriba de la interacción de cinco placas tectónicas importantes: Cocos, Rivera, Norteamericana, del Pacífico y del Caribe.

Los temblores en la República Mexicana son causados, normalmente, por el proceso de subducción, cuando una placa se hunde debajo de otra, de las placas de Cocos y Rivera meterse abajo de la Placa Norteamericana a lo largo de la costa del Pacífico.

Sismo en Venezuela y Colombia

En días pasados se registraron potentes terremotos en Sudamérica, uno de los más fuertes fue el sismo de magnitud 7.4 en Colombia que dejó daños severos y dio inicio a labores de rescate.

El doble terremoto de 7.2 y 7.5 en Venezuela también generó afectaciones en edificios y causó el fallecimiento y desaparición de varias personas.

Estos eventos fueron causados por el reacomodo de las placas de Nazca y Sudamericana, procesos totalmente diferentes al del Centro y Norte de América.