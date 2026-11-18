La dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tabasco confirmó que no competirá en alianza con Morena en la entidad y que no respaldará una eventual candidatura a diputado de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este posicionamiento marca un distanciamiento electoral entre ambos institutos políticos en el estado respecto a la definición de perfiles rumbo a los próximos comicios.

Por su parte, el militante morenista Evaristo Cruz declaró en un encuentro con medios de comunicación que, a su juicio, Andy López Beltrán ni siquiera será postulado como candidato por Morena. Durante sus declaraciones ante la prensa, Cruz sostuvo que la decisión interna en el estado ya está tomada y afirmó que Andy López Beltrán ya no cuenta con influencia política en la entidad, señalando que el control político local recae en el gobierno estatal.

💥 Morenista asegura que ‘Andy’ no será candidato en Tabasco@EvaristoHdzCruz aseguró que ‘Andy’ López Beltrán ya no tiene influencia en @PartidoMorenaMx y adelantó que @JORGEBRACA será el elegido para la candidatura a la diputación en Centro. Todo esto bajo la advertencia de… pic.twitter.com/5y9YmKA4ZH — Político MX (@politicomx) November 17, 2026

Posturas en Tabasco sobre el futuro político de Andy López Beltrán

Las declaraciones emitidas tanto por la dirigencia estatal del PVEM como por integrantes de Morena reflejan diferencias abiertas en torno a la conformación de candidaturas y alianzas en Tabasco. Mientras el Partido Verde ratificó que participará sin coalición y descartó sumar su respaldo a una eventual postulación legislativa de Andy López Beltrán, voces internas del propio movimiento guinda cuestionaron su margen de operación en el estado.

Con estos pronunciamientos, tanto el PVEM como militantes de Morena en Tabasco delinean posturas separadas respecto a las definiciones electorales y al peso político de Andy López Beltrán en la entidad de cara a las próximas elecciones.