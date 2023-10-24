¿Qué pasa si quiero sacar una tarjeta, pero estoy en buró de crédito?

Si eres de las personas que ha tenido dificultades y malos registros en el Buró de Crédito es una situación que dificulta a la hora de querer obtener un préstamo y sobre todo cuando se pretende sacar una nueva tarjeta.

No te preocupes porque no se trata de algo definitivo, en Fuerza Informativa Azteca te contamos acerca de si es posible sacar una tarjeta aunque nos encontremos en el Buró de Crédito.

¿Es posible sacar una tarjeta aunque esté en buró de crédito?

Esto es lo que puedes hacer para que tanto los bancos como las instituciones financieras vuelvan a darte el “visto bueno” a la hora en que quieras sacar una tarjeta.

Lo primero que debes saber es que sí puedes solicitar la denominada Tarjeta Garantizada, un plástico que permite iniciar o reparar tu historial crediticio y por ende, mejorar tu Score en el Buró de Crédito.

¿Qué es una Tarjeta Garantizada?

Una tarjeta garantizada te puede ayudar a crear o reparar tu historial en el Buró de Crédito. Se trata de una de las alternativas actualmente ofrecen los otorgantes de crédito a aquellas personas que quieran iniciar y/o, según sea el caso, reparar su historial crediticio.

Cabe señalar que este tipo de tarjetas funcionan de manera segura para la institución financiera que la emite, esto debido a que en un inicio deberás hacer un depósito que será tu límite de crédito y posteriormente mediante su uso constante y adecuado uso, te ayudará a mejorar tu mal historial crediticio.

Con el buen uso de este tipo de tarjeta de crédito, se podrá reparar tu historial y luego de un tiempo, tu imagen ante los bancos e instituciones financieras, cambiará para bien por lo que podrás nuevamente solicitar un préstamo y hasta una nueva tarjeta bancaria que te otorgue los beneficios realmente te ofrecerán respecto al valor por tu dinero.

¿Cómo conocer mi score de crédito y para qué es importante?”

|Banco Azteca

¿Cómo sacar una Tarjeta de Crédito Garantizada?

Por lo general, los requisitos para obtener una Tarjeta Garantizada son muy similares a los de una simple tarjeta de crédito.



Primero, debes ser mayor de 18 años

Presentar tu identificación oficial vigente

Presentar un comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).