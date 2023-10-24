Usuarios sufren accidente en Metro Polanco al caer de escaleras eléctricas y resultan heridos

Momentos de tensión y angustia viven usuarios del Metro CDMX, pues durante la mañana de este martes 24 de octubre, usuarios de la estación Polanco sufrieron un fuerte accidente mientras utilizaban las escaleras eléctricas del servicio, pues de un momento a otro, colapsaron en cadena y varias personas terminaron heridas.

El Metro CDMX confirmó que al sitio se movilizaron elementos de Seguridad Industrial e Higiene, quienes auxiliaron a las personas colapsadas y dieron los primeros tratamientos, a la espera de los servicios médicos proporcionados por la Cruz Roja Mexicana que arribaron momentos más tarde.

De igual forma, informaron que no hay heridos de gravedad y que al sitio llegó el equipo de técnicos del Metro, así como de incidentes relevantes, quienes se encuentran en la zona para determinar la causa de este hecho.

Los primeros reportes extraoficiales señalaron que el accidente que provocó la avalancha de personas en las escaleras eléctricas de Polanco se debió a que el avance se detuvo súbitamente y los usuarios cayeron por inercia.

El Metro CDMX se pronuncia sobre el accidente en las escaleras eléctricas de Polanco

A través de una tarjeta informativa emitida por el Metro CDMX, la dependencia informó que, debido al accidente en las escaleras eléctricas de la estación Polanco, coordinaron el servicio de primeros auxilios para siete personas que cayeron e impactaron contra las instalaciones.

"El incidente ocurrió alrededor de las 08:30 de la mañana; de forma inmediata se coordinó el arribo de personal de Seguridad Industrial e Higiene. Asimismo, el área de atención al usuario da seguimiento a los lesionados y también se activó el seguro del Metro", dio a conocer el STC Metro a través de sus canales oficiales.

De igual forma, aseguraron la presencia de técnicos en el área de escaleras eléctricas para la revisión del equipo y determinar las razones del accidente.

Fotos del accidente en las escaleras eléctricas del Metro Polanco

¿Qué pasó con el accidente en Metro Polanco hoy? Usuarios colapsan en las escaleras eléctricas y reciben auxilio médico|FIA

Las personas heridas recibieron el auxilio de elementos de la Cruz Roja Mexicana y fueron trasladados a un hospital para descartar heridas de gravedad; sin embargo, en redes sociales se generó controversia por las dramáticas imágenes que se difundieron, con varias mujeres tendidas en las escaleras y en el piso del Metro Polanco.

