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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy martes 24 de octubre?

Recuerda consultar el avance de trenes en vivo y las líneas del Metro CDMX con mayor tiempo de retraso, según reportan los usuarios en redes sociales.

Metro CDMX en vivo ¿Qué pasa hoy martes 24 de octubre de 2023?
Metro CDMX en vivo ¿Qué pasa hoy martes 24 de octubre de 2023?|X/@mortis_v, @eriiqa_escobedo

Escrito por: Carlos Alberto Pérez y Jennifer García

Como todos los días, si viajas en el Metro CDMX este martes 24 de octubre, puedes consultar el siguiente minuto a minuto con el avance de trenes en vivo y las noticias más destacadas que pasan al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el objetivo de que puedas prevenir tus tiempos de trayecto y te mantengas informado.

De igual forma, recuerda que el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada ya es exclusivo en al menos tres líneas del sistema; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial: la línea dorada va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX hoy martes 24 de octubre?

19:10 HORAS
Aparentemente la Línea 2 continúa presentando un avance lento, pues un ciudadano reportó en la red social X, antes Twitter, que tenía 20 minutos esperando un tren en la estación Chabacano, con dirección a Cuatro Caminos.

18:52 HORAS
Usuarios de redes sociales informaron que el avance de la Línea 2 es lento. De acuerdo con los comentarios, el tiempo de espera en ciertas estaciones como Taxqueña es de 25 minutos.

16:31 HORAS
El Metro de la CDMX informó que implementaron marcha de seguridad en la Línea 3, 4 y 5 debido a lluvia. Por lo que invitaron a los usuarios a tomar precauciones.

14:16 HORAS
El Metro de la CDMX informa posibilidad de lluvia esta tarde/noche. Se empleará avance de seguridad en las líneas, por lo que la recomendación es viajar con tiempo.

12:47 HORAS
¡Toma previsiones! Usuarios reportan afectaciones en la Línea 2 del Metro. Retrasos en ambas direcciones.

11:20 HORAS
¡Toma previsiones! Reportan afectaciones en la Línea B del Metro CDMX, con demoras de alrededor de 10 minutos entre cada estación.

10:01 HORAS
Siguen las detenciones en la Línea 3 del Metro CDMX. Alrededor de 10 minutos de espera en estaciones puntuales. Toma previsiones.

9:40 HORAS
¡Caos en la Línea 3 del Metro CDMX! Múltiples retrasos en ambas direcciones generan decenas de reclamos en redes sociales. El STC confirmó las incidencias y dio a conocer que se retiró un tren de la Línea 3 pare revisión y que "en breve se normalizará la circulación". Toma previsiones.

8:54 HORAS
¡Toma previsiones! Línea 9 y Línea 7, con afluencia máxima y demoras en los tiempos de trayecto. Procura viajar con tiempo, ya que es una constante esta mañana.

8:45 HORAS | Accidente en escaleras eléctricas de la estación Polanco, Línea 7

Durante la mañana de este martes, se registró un accidente en las escaleras eléctricas de la estación Polanco, correspondiente a la Línea 7. Varias personas lastimadas tras caer cerca de llegar al piso. Usuarios difundieron imágenes del incidente y el Metro CDMX confirmó el auxilio por parte de elementos de seguridad.

8:36 HORAS
El Metro de la CDMX informa que "se agiliza la circulación de trenes" en la Línea 7, ya que confirman la afluencia máxima en los andenes. Toma previsiones en ambas direcciones, por considerables demoras para abordar un tren y en el tiempo de trayecto.

8:15 HORAS
Siguen las afectaciones en Línea 7, Línea 9 y Línea B. Reportan andenes llenos y retrasos en ambas direcciones, con demoras en el paso de trenes de alrededor de 10 minutos. Toma previsiones.

7:32 HORAS
¡Toma previsiones! Severas afectaciones en el Metro CDMX en los últimos minutos. Reportan afluencia máxima y demoras de alrededor de 10 minutos por un tren en Línea 7, Línea 9, Línea A y Línea B.

6:31 HORAS
El Metro CDMX implementa operativo para la dosificación de usuarios en la Línea 9, estación Pantitlán. Espera tiempos de espera de hasta 30 minutos para acceder al andén.

6:13 HORAS
¡Atención, usuarios de la Línea B! Reportan nulo paso de trenes en ambas direcciones y difunden fotografías de la afluencia máxima en andenes. Toma previsiones, por tiempos de espera de alrededor de 15 minutos.

6:10 HORAS
Línea 9 del Metro CDMX, con afluencia máxima en andenes y tiempos de espera por un tren de alrededor de 10 minutos. Toma previsiones.

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