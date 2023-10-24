¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy martes 24 de octubre?

Como todos los días, si viajas en el Metro CDMX este martes 24 de octubre, puedes consultar el siguiente minuto a minuto con el avance de trenes en vivo y las noticias más destacadas que pasan al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el objetivo de que puedas prevenir tus tiempos de trayecto y te mantengas informado.

De igual forma, recuerda que el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada ya es exclusivo en al menos tres líneas del sistema; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial: la línea dorada va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX hoy martes 24 de octubre?

19:10 HORAS

Aparentemente la Línea 2 continúa presentando un avance lento, pues un ciudadano reportó en la red social X, antes Twitter, que tenía 20 minutos esperando un tren en la estación Chabacano, con dirección a Cuatro Caminos.

Más de 20 minutos esperando en chabacano dirección a cuatro caminos y el metro no llega 😡 — HUASTECO (@elhuastek) October 25, 2023

18:52 HORAS

Usuarios de redes sociales informaron que el avance de la Línea 2 es lento. De acuerdo con los comentarios, el tiempo de espera en ciertas estaciones como Taxqueña es de 25 minutos.

Ok va tu y tus lluvias pero que onda con la línea 2 es neta que debemos esperar 25 minutos en Taxqueña para que llegue un tren ? — anii lopez (@AniiLopez_19) October 25, 2023

16:31 HORAS

El Metro de la CDMX informó que implementaron marcha de seguridad en la Línea 3, 4 y 5 debido a lluvia. Por lo que invitaron a los usuarios a tomar precauciones.

#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes es lento en L3, L4 y L5. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 24, 2023

14:16 HORAS

El Metro de la CDMX informa posibilidad de lluvia esta tarde/noche. Se empleará avance de seguridad en las líneas, por lo que la recomendación es viajar con tiempo.

De acuerdo al pronóstico del clima en la ciudad, esta tarde-noche se prevén lluvias. ⛈️ Por seguridad se disminuye la velocidad de los trenes en la red. Toma previsiones 🚇 pic.twitter.com/zo67n7etd1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 24, 2023

12:47 HORAS

¡Toma previsiones! Usuarios reportan afectaciones en la Línea 2 del Metro. Retrasos en ambas direcciones.

11:20 HORAS

¡Toma previsiones! Reportan afectaciones en la Línea B del Metro CDMX, con demoras de alrededor de 10 minutos entre cada estación.

Linea b es un asco mas de 10 min en cada estación — Archerito 🏹🎮🎧 (@Archerito2) October 24, 2023

10:01 HORAS

Siguen las detenciones en la Línea 3 del Metro CDMX. Alrededor de 10 minutos de espera en estaciones puntuales. Toma previsiones.

Línea 3 detenido más de 10 min

No inventen — Jazmín Antonio (@JazzAntonie) October 24, 2023

9:40 HORAS

¡Caos en la Línea 3 del Metro CDMX! Múltiples retrasos en ambas direcciones generan decenas de reclamos en redes sociales. El STC confirmó las incidencias y dio a conocer que se retiró un tren de la Línea 3 pare revisión y que "en breve se normalizará la circulación". Toma previsiones.

Buen día. Se retira un tren de la Línea 3 pare revisión, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 24, 2023

8:54 HORAS

¡Toma previsiones! Línea 9 y Línea 7, con afluencia máxima y demoras en los tiempos de trayecto. Procura viajar con tiempo, ya que es una constante esta mañana.

Línea 9 un completo caos bajan a la gente de los vagones, vale. Para pura 🍆 como es posible tanta ineficiencia. — ༺ག༷ᎶᎻᎾᏚᎢཁ༷༻ (@CRISTIA70876282) October 24, 2023

8:45 HORAS | Accidente en escaleras eléctricas de la estación Polanco, Línea 7

Durante la mañana de este martes, se registró un accidente en las escaleras eléctricas de la estación Polanco, correspondiente a la Línea 7. Varias personas lastimadas tras caer cerca de llegar al piso. Usuarios difundieron imágenes del incidente y el Metro CDMX confirmó el auxilio por parte de elementos de seguridad.

Que respuesta tienen para esto que paso en las escaleras eléctricas del metro Polanco pic.twitter.com/Hhw8NZeXlB — german (@german41252186) October 24, 2023

Reportan accidente en las escaleras del metro polanco, varios accidentados!! Las escaleras eléctricas se regresaron pic.twitter.com/X9YPNmvvNX — Mildred Ramírez (@MildredRamrez20) October 24, 2023

8:36 HORAS

El Metro de la CDMX informa que "se agiliza la circulación de trenes" en la Línea 7, ya que confirman la afluencia máxima en los andenes. Toma previsiones en ambas direcciones, por considerables demoras para abordar un tren y en el tiempo de trayecto.

Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 7, se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 24, 2023

8:15 HORAS

Siguen las afectaciones en Línea 7, Línea 9 y Línea B. Reportan andenes llenos y retrasos en ambas direcciones, con demoras en el paso de trenes de alrededor de 10 minutos. Toma previsiones.

Sus 5 minutos en Línea 7 son más de 15 esperando tren en el Rosario pic.twitter.com/xDfEWpKW7q — Leví Leyva G. (@coyotl718) October 24, 2023

7:32 HORAS

¡Toma previsiones! Severas afectaciones en el Metro CDMX en los últimos minutos. Reportan afluencia máxima y demoras de alrededor de 10 minutos por un tren en Línea 7, Línea 9, Línea A y Línea B.

Línea B no llega metro a CD Azteca, el andén está muy lleno y ya llevamos esperando como 10 minutos — Julio Sánchez (@Iulius_Saan_MX) October 24, 2023

6:31 HORAS

El Metro CDMX implementa operativo para la dosificación de usuarios en la Línea 9, estación Pantitlán. Espera tiempos de espera de hasta 30 minutos para acceder al andén.

6:13 HORAS

¡Atención, usuarios de la Línea B! Reportan nulo paso de trenes en ambas direcciones y difunden fotografías de la afluencia máxima en andenes. Toma previsiones, por tiempos de espera de alrededor de 15 minutos.

¿6 minutos? Línea B, llevo 30 minutos y no hay trenes, no ha pasado un solo tren a Cd azteca, y en dirección Buenavista, esta imposible subir. pic.twitter.com/0SGQHsmB29 — Erika Escobedo G. (@eriiqa_escobedo) October 24, 2023

6:10 HORAS

Línea 9 del Metro CDMX, con afluencia máxima en andenes y tiempos de espera por un tren de alrededor de 10 minutos. Toma previsiones.