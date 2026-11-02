Denuncian a Gerardo Guerrero por presunto tráfico de influencias tras la liberación de su hijo en Ixtapaluca

Militantes de Morena levantaron la voz para denunciar formalmente a Gerardo Guerrero, aspirante del partido a la alcaldía de Ixtapaluca, a quien señalan por presunto tráfico de influencias tras la polémica liberación de su hijo. La molestia de las bases morenistas responde a la absolución de Kevin Guerrero Torres, quien había sido sentenciado en agosto de 2025 a una pena de 62 años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el homicidio de María Enedelia García, hechos ocurridos en mayo de 2023. De acuerdo con los inconformes, la intervención del político habría sido determinante para torcer el proceso legal a favor de su familiar.

La víctima mortal era madre de Paola Alondra Mejía, quien fuera pareja sentimental del acusado y quien también denunció de manera formal haber sido víctima de violencia y privación ilegal de la libertad a manos de Kevin Guerrero. A pesar de la severidad de la condena impuesta originalmente por un juez, un tribunal de alzada resolvió ponerlo en libertad bajo el argumento de una supuesta falta de pruebas, lo que encendió las alarmas entre la militancia y la ciudadanía local ante un posible esquema de impunidad operado desde las esferas del poder político.

María Enedelia Mejía Pérez murió al intentar proteger a su hija, Paola Alondra. Kevin Guerrero Torres la asesinó el 5 de mayo de 2023, cuando Paola se encontraba secuestrada



Un mural en Valle de #Chalco mantiene viva la memoria de María Enedelia, su hija, Paola Alondra Mejía,… pic.twitter.com/T0EKCvjEYx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Exigen revisar con lupa la candidatura de Gerardo Guerrero en Ixtapaluca

Ante la gravedad de los hechos y la indignación generada en el municipio, integrantes de Morena exigieron a las instancias de selección interna y a la dirigencia del partido que se revise con lupa el registro de candidatura de Gerardo Guerrero. Los denunciantes advierten que otorgar una candidatura a la presidencia municipal a un personaje salpicado por acusaciones de manipulación de la justicia vulnera los principios éticos del movimiento y envía un mensaje de solapamiento hacia la violencia de género y el homicidio.

Los militantes insistieron en que el partido no debe permitir que aspirantes con señalamientos de protección a delincuentes o uso de influencias para evadir la justicia encabecen las boletas electorales. Por ello, solicitaron una auditoría minuciosa al perfil del aspirante antes de la definición de los registros oficiales en Ixtapaluca, advirtiendo que la permanencia de Guerrero en la contienda representa un costo político inaceptable.