Los escándalos en el mandato de la Reina Isabel II

La Reina Isabel II será recordada por los 70 años de su reinado en los que enfrentó todo tipo de dificultades, desde guerras hasta los escándalos protagonizados por la familia real y que opacaron a la corona británica.

Estos son algunos de los escándalos más recordados y que afectaron a la familia real durante el reinado récord de Isabel II.

Escándalos de la corona británica

Abdicación de Eduardo VIII

El primer escándalo que vivió la familia real de Reino Unido fue la abdicación de Eduardo VIII, hermano del Rey Jorge VI y tío de la Reina Isabel II, lo que abrió el pasó para que ella llegara al trono.

Eduardo VIII renunció al trono cuando llevaba menos de un año gobernando. Lo hizo para poder casarse con la actriz estadunidense Wallis Simpson, quien era divorciada, por lo que la familia real no aceptaba la relación.

Gun salutes have taken place in all four nations of the United Kingdom and on board Royal Navy ships at sea, to pay respects to The Queen after 70 years of service to the country. pic.twitter.com/Ddm5Oo96E5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 9, 2022

El romance de Margarita

Al comienzo del gobierno de la Reina Isabel II, la princesa Margarita, hermana de la soberana, protagonizó varios escándalos que afectaron a la corona británica.

El más conocido fue el romance que tuvo con Peter Townsend, un oficial de la fuerza aérea británica, quien estaba divorciado. Ante el problema que ello representaba, la princesa se vio obligada a rechazar la propuesta de matrimonio.

La princesa Margarita terminó casándose con el fotógrafo Anthony Armstrong-Jones, de quien se divorcio tras serle infiel con el jardinero Roddy Llewellyn, que era 18 años menor que ella.

Infidelidades del Príncipe Felipe

La decisión de Isabel de casarse con el príncipe griego Felipe no estuvo exenta de controversia.

Si bien Philip había servido con distinción en la Royal Navy británica durante la Segunda Guerra Mundial, tenía hermanas que estaban casadas con aristócratas alemanes que eran miembros del partido nazi. Como tal, ninguno de sus parientes alemanes fue invitado a su boda.

En sus primeros años en el trono, comenzaron los rumores de que el príncipe Felipe le era infiel a la Reina Isabel II y tenía varias aventuras.

Lady Di

Un gran escándalo que acaparó los titulares durante el mandato de la Reina Isabel II fue el matrimonio fallido de su hijo mayor Carlos y su primera esposa Diana.

La boda de cuento de hadas de 1981 de Charles y Diana se terminó en 1990 en medio de su escándalos de una infidelidad por parte de él con su actual esposa, Camila.

Aclaración interesante: en las fotos del Royal Variety de 1963 en donde coincidieron Los Beatles y Luis Alberto del Paraná NO estuvo la Reina Isabel II. Fueron en su representación Isabel I, -la "Reina Madre"- y la Princesa Margarita. pic.twitter.com/7owsGAkSUJ — Mario Ferreiro (@Ferreiromario1) September 8, 2022

La muerte de Lady Di

En 1997 la Princesa Diana murió en un accidente de auto cuando iba acompañada de su supuesto novio. Una vez más el escándalo se apoderó de la familia real cuando comenzaron rumores de que ellos habían provocado el accidente.

Acusaciones que nunca se comprobaron. Finalmente se supo que el chofer manejaba alcoholizado y a gran velocidad, lo que generó el accidente.

Acusaciones de abuso contra el Príncipe Andrés

En 2011 se dio a conocer por primera vez la relación del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein; tres años después de que éste fuera condenado por delitos sexuales contra menores de edad.

El escándalo fue tan grande, que el Príncipe tuvo que presentarse ante una corte en Nueva York. Después el parlamento de Reino Unido lo obligó a presentar su renuncia a títulos nobiliarios y militares.

🇬🇧 | ISABEL II (1926-2022): Archie y Lillibet, los hijos del príncipe Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex, se han convertido en príncipe y princesa tras el fallecimiento de la reina Isabel II. pic.twitter.com/PRkBEcWGFW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 9, 2022

Renuncia del Príncipe Harry

El Príncipe Harry siempre fue visto como el nieto rebelde, luego de que él mismo aceptó que había fumado marihuana, se había emborrachado y hasta se peleó con los periodistas.

Los escándalos siguieron cuando anunció su matrimonio con la actriz estadounidense Meghan Markle, en 2018.

Dos años después, el matrimonio anunció que renunciaban a sus roles reales porque estaban descontentos con la intrusión y el enfoque de los medios en sus vidas.

