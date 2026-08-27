Notas
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“Sabios consejos y lealtad inquebrantable”: El hombre de confianza del Rey Carlos se despide de la Casa Real británica tras 20 años de servicio
Sir Clive Alderton, secretario privado y hombre de confianza del Rey Carlos III, deja la Casa Real británica tras 20 años de servicio. Conoce más sobre su trayectoria.
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El protocolo del Estandarte Real en el Palacio de Buckingham y su alternancia con la bandera Union Jack
Descubre el protocolo detrás del Estandarte Real en el Palacio de Buckingham y por qué nunca se iza a media asta en Reino Unido.
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El Príncipe Harry y Elton John deberán pagar una factura millonaria por perder su demanda contra el Daily Mail
Después de haber demandado al grupo editorial, un juez ordenó al Príncipe Harry, Elton John y otros demandantes que paguen los gastos de defensa del Daily Mail.
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El príncipe Harry y Meghan Markle regresan a vivir a Reino Unido después de seis años en Estados Unidos
El príncipe Harry y Meghan Markle regresan a vivir a Reino Unido con sus dos hijos tras seis años en EU. Estos son los detalles de su mudanza.
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El conde de Wessex romperá una histórica tradición familiar al definir su futuro universitario y profesional
James, conde de Wessex, tomará un rumbo diferente al de la realeza británica al alejarse de la formación militar para enfocar su futuro.
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¿Le rindieron homenaje a Lady Di? Enrique y Meghan Markle visitan la casa donde creció la fallecida princesa Diana
Meghan Markle publicó en sus redes sociales un álbum fotográfico de sus vacaciones de verano junto al príncipe Enrique y sus hijos Archie y Lilibet por Europa.