Austriaco esconde cadáver de su madre para cobrar su pensión

Esconde cadáver de su madre, la mujer de 89 años de edad, quién padecía de demencia senil, murió durante el mes de junio del año pasado por causas naturales, por lo que se descarta que el hombre matara a su propia madre, sin embargo, la mujer no tuvo una sepultura oficial ya que su cadáver fue escondido por su hijo en el sótano.

El hombre austriaco, decidió ocultar el cuerpo de su madre para seguir cobrando la pensión de la mujer, quién ya era jubilada, debido a que no tenía ingresos ni trabajo. Pudo cobrar 50, 000 Euros (poco más de 1 millón de pesos mexicanos) en pagos.

La verdad sale a la luz en Austria

Después de poco más de un año, tiempo en el que le dijo a su hermano que su madre se encontraba viva en el hospital, sus planes se vinieron abajo gracias a un nuevo cartero que llevó a la casa el cheque de la pensión. El cartero solicitó ver a la acreedora del pago, como el hijo se negó a que la viera, el cartero denunció la actitud sospechosa por parte del hijo.

Fue entonces cuando las investigaciones iniciaron hasta descubrir la bizarra verdad. Helmut Guffler, oficial de la policía de Austria, confirmó que el delito cometido fue por razones financieras.

Helmut Guffler, policía de Austria:

"Lo hizo principalmente por razones financieras. Durante los últimos años, no ha tenido ingresos y vivió con su madre usando su pensión y asignaciones".

Actualmente el hombre está detenido, enfrenta cargos por fraude agravado y alteración de la paz de los muertos. Podría pasar hasta 3 años en prisión.

The 89-year-old woman is thought to have died in June 2020, police said, but her son mummified and kept her body in order to continue receiving her pension and care allowance. https://t.co/CntPrJaPii — CNN (@CNN) September 10, 2021

¿Cómo fue que ocultó a su madre muerta?

El hombre confesó cómo fue que logró mantener "oculto" el cuerpo sin vida de su madre, durante más de un año. El cadáver fue llevado directamente al sótano en donde lo introdujo a una cámara de refrigeración. De hecho, para mantener a su madre "fresca" por más tiempo, utilizó bolsas de hielo. Cuando el cuerpo de la mujer se congeló y los líquidos comenzaron a salir, le colocó vendas y telas para intentar contenerlos, entonces de estar congelada pasó a ser momificada. Pese a sus esfuerzos realizados para conservar el cadáver durante tanto tiempo, el olor cada vez se hizo más intenso, por lo que optó por colocar arena para gato.

Austrian Man Kept Dead Mother In Cellar To Receive Her Pension (AT SERVUS TV) https://t.co/78TxEXCzcO pic.twitter.com/kRRtEdPF69 — ENEX Newsroom (@enexnewsroom) September 10, 2021

No es la primera vez que en Austria se ocultan "secretos" en sótano

Josef Fritzl conocido como "el monstruo de Amsetten", es el caso de otro austriaco quién confesó que encerró a su madre durante años hasta su muerte en el año de 1980, este sujeto "justificó" su delito al asegurar que durante su infancia fue maltratado por su progenitora.

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La madre de Fritzl no fue su única víctima, su hija, Elisabeth Fritzl, fue encerrada en el sótano durante 24 años. Ella fue secuestrada en el año de 1984 y liberada por la policía en el 2008. Durante los 24 años de encierro, Josef Fritzl cometió varios delitos como violación, secuestro y pederastia.