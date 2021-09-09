Conoce los nuevos lentes inteligentes de Facebook

Los lentes inteligentes de Facebook fueron creados gracias a una asociación del fabricante de gafas Ray-Ban y Essilor Luxottica.

Ray-Ban Stories, los nuevos lentes inteligentes de Facebook

Con ellos, los usuarios podrán escuchar música, recibir llamadas o tomar fotografías y videos cortos, además de compartirlos a través de los servicios de la red social mediante el uso de una aplicación complementaria "Facebook View".

El gigante de las redes sociales que obtiene la mayor parte de su dinero mediante la publicidad, ha invertido fuertemente en la realidad virtual (VR) y ha desarrollado hardware como sus auriculares "Oculus VR", además de que ha trabajado en tecnologías de pulsera para respaldar las gafas de realidad aumentada. Conforme a Facebook, su línea de lentes llamada "Ray-Ban Stories" se venderán en 299 dólares, unos seis mil pesos.

Estos lentes inteligentes de Facebook son el preámbulo de unas gafas de realidad aumentada (AR). El año pasado, Facebook señaló que aún le faltaban entre cinco y 10 años para poder llevar al mercado "verdaderos" lentes de realidad aumentada, unas gafas que podrían superponer objetos virtuales a la visión del mundo real del usuario que las porte.

Recientemente, Mark Zuckerberg el presidente ejecutivo de Facebook, anunció que la compañía estaba formando un equipo para trabajar en la construcción del "metaverso", un entorno virtual compartido que apuesta será el sucesor de Internet móvil.

Welcome back to the moment. ​



Discover our first generation of smart glasses that keeps you connected. So you can keep your eyes on the world around you. ​



Created in collaboration with @Facebook, #RayBanStories are the new way to capture, share and listen. pic.twitter.com/Oe2VBJctUW — Ray-Ban (@ray_ban) September 9, 2021

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Facebook, compañía que ha sido fuertemente criticada por su manejo de los datos de los usuarios, señaló que no accedería a los medios utilizados por sus clientes de gafas inteligentes sin su consentimiento. Además, afirmó que no utilizaría el contenido de las fotos o videos capturados con los lentes y almacenados en la aplicación "Facebook View" para personalizar anuncios.

Los grandes de la tecnología desarrollan lentes inteligentes

Las principales empresas de tecnología, como Amazon.com Inc, Google de Alphabet Inc, Microsoft Corp, Apple Inc y Snap Inc, se han apresurado a desarrollar varios productos de lentes inteligentes, pero las primeras ofertas como Google Glass resultaron difíciles de comprar debido a los altos precios y sus problemas de diseño.