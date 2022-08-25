Escuela de Missouri aprueba que niños reciban nalgadas como castigo

Un Distrito Escolar en Missouri, Estados Unidos, trajo de vuelta los castigos corporales en las escuelas, y aprobó que los niños que se porten mal sean sancionados con nalgadas.

La Junta escolar de Cassville, una ciudad de pocos habitantes, ubicada en la frontera de Arkansas, aprobó que los niños reciban un par de nalgadas como medida disciplinaria, siempre y cuando los papás acepten.

Las autoridades escolares detallaron que las nalgadas serán el último recurso al que recurran cuando los niños se porten mal, y lo harán siempre y cuando tengan el permiso de los tutores. Por lo que solicitaron a los padres de familia que autoricen por escrito esta inusual medida.

La política fue adoptada por el Distrito Escolar Cassville R-IV a mediados de junio. El manual de la escuela establece que el castigo se administrará "solo golpeando las nalgas de los alumnos con una paleta".

De acuerdo con CNN, la decisión de recuperar el castigo de la "vieja escuela" surgió de una encuesta enviada al personal, los estudiantes y los padres en mayo, dijo la directora de Cassville, Merlyn Johnson.

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Estados Unidos permite nalgadas como castigo en 19 estados

De acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, en 19 estados aún permiten los castigos físicos como medida disciplinaria en las escuelas públicas, y más de 160 mil niños están sujetos a esta sanción.

La mayoría de las escuelas que permiten las nalgadas están en el sur del país, sin embargo, no todas utilizan este castigo.

En 1977, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en su decisión Ingraham v. Wright que el castigo físico escolar es constitucional, dejando que los estados decidan si lo permiten o no.

¿Qué estado en Estados Unidos permiten las nalgadas como castigo?

En escuelas ubicadas en Alabama, Arkansas, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas y Wyoming los profesores pueden castigar con nalgadas a los alumnos desde preescolar hasta el 12° grado.

Y en algunos planteles hasta se permite que los docentes utilicen objetos para aplicar el castigo físico a los niños.