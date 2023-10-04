CEIPAC: La escuela de genios de Aguascalientes, ¿en qué consiste?

El estado de Aguascalientes cuenta con un instituto único en su tipo: se trata del Centro Educativo Integral para Altas Capacidades, CEIPAC. Una escuela primaria pública, donde se preparan estudiantes con altas capacidades intelectuales, es decir, niños genios.

El CEIPAC es una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el que estudian alumnos y alumnas de Cuarto, Quinto y Sexto de Primaria, de entre 9 y 11 años. La escuela ya cuenta con siete generaciones de egresados.

¿Cómo ayuda el CEIPAC a la educación de los niños?

El Centro Educativo Integral para Altas Capacidades tiene innovadores sistemas de enseñanza, y como explica su director, José Ángel Moya: “en nuestra escuela tenemos cuatro prioridades: niños felices, emocionalmente estables, autoexigentes y comprometidos con la sociedad”.

Según sus creadores, el sistema que utilizan no implica una escuela aburrida, mecánica o rígida, que muchas veces hace desistir a alumnos destacados; se trata de una escuela pública con calidad educativa y alto rendimiento.

El sistema de enseñanza ha demostrado su efectividad, al ser un método atractivo para los estudiantes, como Constanza Ibarra: “Me di cuenta de que aprender podía ser algo divertido, con libertad… que podía aprender jugando”.

Casos de éxito en el CEIPAC de Aguascalientes

Entre las actividades escolares que el CEIPAC se encuentra el caso de alumnos como Santiago Muñoz, quienes diseñan proyectos como una mini empresa, en los que enfrentan problemas prácticos y aprenden a resolverlos: “Tuvimos que tomar los gastos, por ejemplo pagar la luz del local etcétera; ver cuánto nos van a costar los programadores, todo lo demás”, explicó el menor.

Entre los logros más destacados, los alumnos del CEIPAC han diseñado un dispositivo que filtra en un 90 por ciento las aguas grises, negras y pluviales, el cual fue presentado a la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel. El proyecto tuvo tal éxito que hoy en día los alumnos ya se encuentran elaborando un manual técnico para patentar su idea.

El Centro Educativo Integral para Altas Capacidades de Aguascalientes no es una escuela aburrida con educación mecánica rígida que hace desistir al alumno, al contrario, es una institución pública de alto rendimiento y calidad educativa.

