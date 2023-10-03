Aguascalientes propone una nueva forma de aprender en las aulas mexicanas: se llama “Pasos Gigantes”

El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) propuso una alternativa a los nuevos Libros de Texto Gratuitos de la SEP. Se llama “Pasos Gigantes”: una plataforma digital con la que el gobierno del estado planea apoyar a más de 350 mil alumnos de la entidad, ante la inconformidad que han generado los materiales distribuidos por la Secretaría de Educación Pública.

El programa consiste en utilizar los libros de texto del ciclo escolar pasado, enriquecidos con nuevos contenidos. Abarca desde preescolar hasta preparatoria.

“La iniciativa nació de la necesidad de darle a los alumnos unas herramientas extra para que logren alcanzar o llegar a alcanzar todos los conocimientos que se tienen planteados en un plan de estudios”, explicó el profesor Aarón Valdez, participante del proyecto.

Cabe recordar que los nuevos Libros de Texto Gratuitos de la SEP ha sido cuestionados incluso desde antes de que fueran publicados, debido a su polémico contenido pedagógico e ideológico; padres de familia, maestros y especialistas han criticado en varias ocasiones, su tendencia ideológica y sus múltiples errores.

Maestros, estudiantes y padres de familia reaccionan positivamente a “Pasos Gigantes”

Respecto a “Pasos Gigantes”, habitantes de Aguascalientes han reaccionado positivamente a esta propuesta del IEA, como el caso de Adriana Vidales, madre de una estudiante: “Es una muy buena opción, mi hija me cuenta que aprende mucho, es una muy buena plataforma; aprenden de todo, tienen de todos los temas”.

La plataforma, que contiene más de 10 mil herramientas pedagógicas, es una iniciativa de la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel. Puede descargarse desde cualquier dispositivo, y permitirá a los alumnos acceder a un programa de libros digitales, reforzar los conocimientos y realizar ejercicios.

De momento, la plataforma está disponible a través de una contraseña para los planteles de la entidad. Aunque la idea es que se aplique en otros estados.

