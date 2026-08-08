España activa controles fronterizos con Italia por la crisis migratoria en Ceuta

Este sábado 8 de agosto de 2026, España impuso controles fronterizos obligatorios en todos los vuelos y trayectos marítimos procedentes de Italia. La medida, que entró en vigor a la medianoche y se extenderá inicialmente durante un mes hasta el 7 de septiembre, es una respuesta a la decisión previa de Roma de suspender la libre circulación del espacio Schengen tras la entrada masiva de más de 78,000 migrantes irregulares en la ciudad autónoma de Ceuta, procedentes de Marruecos.

El choque diplomático enfrenta directamente al presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, con la primera ministra de Italia, la conservadora Giorgia Meloni. Mientras el Gobierno de Italia justificó sus revisiones aleatorias argumentando la necesidad de evitar que los recién llegados a Ceuta transiten hacia territorio italiano, el Ministerio del Interior de España tildó la postura de "espuria" y carente de fundamento, recordando que los migrantes que ingresaron al enclave no tienen acceso directo por vía terrestre al resto del espacio libre de fronteras europeo.

Filas en aeropuertos y suspensión del espacio Schengen

Las revisiones operadas por las fuerzas de seguridad han comenzado a generar demoras operativas. Pasajeros procedentes de vuelos entre Madrid y Roma reportaron inspecciones exhaustivas de pasaportes y documentos de identidad antes de desembarcar. Aunque la legislación del espacio Schengen contempla excepciones temporales por motivos de seguridad nacional —mecanismo utilizado previamente por Italia en su frontera con Eslovenia—, la escalada bilateral ha fragmentado la postura de los socios comunitarios. Países como Finlandia y Dinamarca respaldaron las restricciones italianas, mientras que la República Checa llegó a solicitar la suspensión temporal de España del tratado de libre tránsito.

En el origen del conflicto se encuentra la incursión masiva a Ceuta ocurrida la semana pasada, donde miles de personas intentaron llegar a nado o bordear los espigones fronterizos. Aunque la mayoría de los adultos fueron devueltos a Marruecos en pocos días, al menos 100 personas perdieron la vida en la travesía y cerca de 1,400 menores de edad permanecen bajo la tutela de las autoridades locales españolas.

Origen de la crisis migratoria

Esta avalancha migratoria viene de una sentencia del Tribunal Supremo de España, la cual determinó que las personas interceptadas en el mar intentando alcanzar Ceuta o Melilla no pueden ser devueltas de forma sumaria a Marruecos sin un procedimiento formal. Fuentes del Gobierno de Marruecos responsabilizaron al fallo judicial de haber desmantelado el efecto disuasorio en la frontera, provocando una pasividad de la guardia costera marroquí que facilitó el cruce multitudinario.

Por su parte, el comisionado de Migración de la Unión Europea, Magnus Brunner, atribuyó el fenómeno a campañas de desinformación difundidas por redes de tráfico de personas. La Policía Nacional y los servicios de inteligencia de España monitorean actualmente grupos en plataformas digitales donde se convocan nuevas travesías masivas para mediados de agosto, aunque la Moncloa asegura mantener la situación bajo control para evitar que las imágenes de caos se repitan.