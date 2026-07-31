57 muertos en Ceuta: Más de 60 mil migrantes cruzaron la frontera de Marruecos a España

La crisis migratoria que vive España en la ciudad de Ceuta sigue dejando víctimas mortales, pues en la última actualización del viernes 31 de julio, la cifra aumentó al triple de lo reportado la noche del jueves 30.

A pesar de que las fuerzas de seguridad españolas trabajan en reforzar el cruce fronterizo, miles de habitantes de Marruecos y algunos de Argelia continúan llegando a la zona.

¿Cuántos migrantes murieron en Ceuta?

El último reporte de las autoridades señala que 57 personas perdieron la vida, la mayoría por ahogamiento, marcando uno de los incidentes migratorios más letales en la época moderna de España.

De hecho, este lamentable episodio ya superó a las tragedias de 2014 en el espigón del Tarajal y la de 2022 en Melilla, donde murieron 14 y 37 personas, respectivamente.

Equipos de emergencia siguen laborando en la zona, por lo que no se descarta que la cifra de migrantes de Marruecos muertos y heridos pueda seguir aumentando en el transcurso de las próximas horas.

¿Cuántas personas cruzaron la frontera en Ceuta?

La Guardia Civil Española indicó que la cifra de migrantes que cruzaron la frontera de Marruecos a Ceuta ya es de 60 mil, recordando que en la ciudad viven tan sólo 80 mil personas.

Se activa plan de emergencia en España

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, solicitó a Pedro Sánchez, mandatario de España, activar un plan de emergencia nacional para atender la crisis humanitaria que se vive en la región.

El presidente español llegó a la ciudad afectada y, en su primera declaración, aseguró que existen mafias que trafican con seres humanos, las cuales violaron el territorio de su nación.

“Lo que ha sucedido es una violación territorial de España, de las fronteras, y en las charlas con las autoridades de Marruecos lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanas han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo”, dijo Pedro Sánchez desde Ceuta.