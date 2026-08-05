“Por favor, señor, le besaré la cabeza”: Niño suplica no ser deportado de Ceuta a Marruecos

La crisis migratoria que se vive en Ceuta sigue dejando impactantes momentos que le están dando la vuelta a todo el mundo.

Luego de que las redes sociales se inundaron de videos donde se ve a miles de personas intentando cruzar la frontera entre Marruecos y España, los clips de los migrantes se siguen haciendo virales.

Niño suplica para no ser deportado a Marruecos

Un video captó el momento en el que un soldado de España captura a niño de Marruecos de 12 años, el cual suplica para no ser deportado a su país.

Un niño marroquí llora y ruega a unos militares que no lo deporten en Ceuta pic.twitter.com/cffWrk5vho — EL MUNDO (@elmundoes) August 4, 2026

De acuerdo a reportes de la prensa española, ante el llanto del menor, un coronel del Ejército Español llegó a la escena y se lo llevó de la mano. Finalmente no habría sido devuelto a su país de origen, pues las leyes españolas protegen a los menores de edad que ingresan al país de manera ilegal.

¿Cuántas personas entraron a Ceuta desde Marruecos?

Fernando Grande Marlaska, Ministro del Interior español, habló de la ola de migrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y España.

De acuerdo a lo compartido por Grande Marlaska, cerca de 72 mil personas lograron ingresar de manera ilegal a la ciudad de Ceuta, de los cuales mil son menores de edad.

Cifras de autoridades españolas mencionan que al menos 77 personas perdieron la vida, la mayoría por ahogamiento, pero no se ha recuperado el cuerpo de todos.

El plan de emergencia en España

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, culpó a las mafias que trafican con seres humanos de la crisis migratoria que se vive en Ceuta, además de anunciar todas las medidas que implementó para impedir más ingresos ilegales a su país.

“Lo que ha sucedido es una violación territorial de España, de las fronteras, y en las charlas con las autoridades de Marruecos lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanas han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo”, dijo Pedro Sánchez.