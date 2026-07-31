Muertos y heridos en Ceuta: Más de 40 mil personas cruzaron la frontera de Marruecos a España

Ceuta, la ciudad de España que se ubica al norte de África, vivió una inédita jornada de migración cuando miles de habitantes de Marruecos cruzaron por agua la frontera.

En primera instancia, el gobierno español reportó que participaron alrededor de 5 mil personas, sin embargo, con el paso de las horas la cifra se elevó hasta 40 mil, aumentando también la cantidad de victimas mortales y heridos.

Reportan 15 muertos en Ceuta

Los primeros reportes estiman una cifra de 18 personas fallecidas en la ola de migración, pero no se reveló si el motivo fue por ahogamiento o si perdieron la vida al llegar a tierra.

Y es que fue tal la cantidad de personas que cruzaron la frontera que las fuerzas de seguridad españolas en Ceuta se vieron totalmente rebasadas.

🌍 #España enfrenta grave crisis migratoria en el enclave de Ceuta



Miles de migrantes intentan ingresar a territorio europeo desde Marruecos por vía marítima y terrestre, superando los controles fronterizos en Ceuta.



Se estima que entre 2 mil y 3 mil personas lograron cruzar,… pic.twitter.com/km22vs3ZIi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 30, 2026

Los agentes intentaron trasladar a los migrantes al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, cuya capacidad oficial es de 512, aunque actualmente alberga a más de 750, imposibilitando albergar a más personas.

¿Cuántas personas cruzaron la frontera en Ceuta?

La Guardia Civil Española reportó que cerca de 40 mil migrantes cruzaron la frontera de Marruecos a Ceuta, una cifra bastante alarmante considerando que en la ciudad viven cerca de 80 mil habitantes.

Entre las personas que lograron cruzar se encuentran alrededor de 500 menores de edad, los cuales, por ley, deben ser trasladados a centros especializados y recibir protección del Estado en caso de que no sean reclamados por sus familiares.

España activa plan de emergencia

Ante este escenario, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, solicitó al gobierno español de Pedro Sánchez activar un plan de emergencia nacional.

Entre las medidas que se sugieren está el reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, crear un mando único de coordinación, destinar más recursos para la llegada de migrantes, ampliar la capacidad para atender a los menores extranjeros no acompañados y cerrar de forma urgente la frontera.