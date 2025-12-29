VIDEO: 3 muertos y un herido tras avalancha en España; así fue el rescate

Una avalancha ocurrida en los Pirineos dejó un saldo fatal de 3 muertos y una mujer herida, de acuerdo con la Guardia Civil de España.

Las víctimas formaban parte de un grupo de seis personas que practicaban esquí de fondo en el momento que ocurrió el incidente en la ladera oeste del Pico Tablato, cerca de la estación de esquí de Panticosa.

Las autoridades locales detallaron que dos integrantes del grupo de esquiadores, quienes resultaron ilesos, lograron escapar y pedir ayuda para sus compañeros. Hasta el momento las identidades de las víctimas son desconocidas.

VIDEO de rescate en condiciones extremas: la lucha de la Guardia Civil en el Pico Ablato

Los hechos se desarrollaron en una zona conocida por sus rutas de esquí fuera de pista, donde los aficionados buscan emociones intensas en la naturaleza virgen de los Pirineos. La avalancha sorprendió al grupo en pleno descenso, sepultando a varios de sus miembros bajo toneladas de nieve. Autoridades locales activaron de inmediato protocolos de rescate en esta área montañosa propensa a riesgos invernales.

#RescatesGC | Imágenes del dispositivo de búsqueda de las personas sorprendidas por un alud cuando realizaban esquí de #montaña en la cara oeste del Pico Tablato, Balneario de Panticosa, #Huesca.



▶️ 2 hombres y una mujer han fallecido y otra mujer ha resultado herida leve. Otras… pic.twitter.com/VxL4AdAOot — Guardia Civil (@guardiacivil) December 29, 2025

Los rescatistas enfrentaron condiciones extremas: nieve profunda, vientos fuertes y visibilidad reducida en la estación de Panticosa. Extrajeron a las cuatro personas atrapadas, pero tres ya no respondían. La herida recibe atención médica urgente, aunque su estado genera preocupación. Este acto de valentía de los dos esquiadores subraya la importancia de la preparación en actividades de montaña.

Víctimas sin identificar genera misterio y alerta en Pirineos

Hasta el momento, la Guardia Civil desconoce la identidad de las víctimas. Las autoridades investigan el incidente para determinar las causas exactas de la avalancha en el Pico Tablato.

Los Pirineos españoles se extienden por alrededor de 400 kilómetros y fungen como una frontera natural entre España y el resto de Europa. Cubren las zonas de Navarra, Aragón y Cataluña. Sus altas montañas superan los 3 mil metros de altitud y cuentan con vegetación, ríos y varias comunidades habitadas.