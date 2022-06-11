España enfrenta la ola de calor más intensa de los últimos 20 años

Abanicos, sombrillas y botellas de agua son las armas que hoy empuñan residentes y turistas de España, donde enfrentan una intensa ola de calor, la más fuerte que han experimentado en los últimos 20 años.

Los ciudadanos hacen fila para tomar agua en los bebedores de las calles de España, algunas personas usan sombrillas para esconderse del sol abrasador, mientras que otras se esconden en la sombra de los árboles y toman bebidas frías para mitigar el calor, pues el termómetro marca 42 grados celsius.

“Con abanico y además es que a mí me gusta más el calor que el frío, entonces pues esto es lo que hay; dicen que esta semana será terrible, pues nada, abanico y agua”, dice una ciudadana de España.

España enfrenta ola de calor antes del verano

Sin embargo, estas altas temperaturas apenas son la antesala del verano, pues según el meteorólogo local, el punto máximo aún no se alcanza en España, ya que mañana podría haber un incremento en la temperatura.

|Reuters

Los expertos dicen que la ola de calor viene desde el norte de África y podría permanecer en la mayor parte de España hasta el 16 de junio, seis días antes de que inicie el verano en el país.

El embate del clima continuará, y luego sacará la bandera blanca y otorgará una tregua de al menos siete días, pero solo para retomar fuerzas, porque el 21 de junio llegará oficialmente el verano a España.

Los meteorólogos adelantaron que en las primeras horas del amanecer y durante la madrugada, el termómetro en España podría llegar a los 20 grados celsius, y esa será la temperatura más baja que alcanzará.

Pues los expertos alerta que al paso de los minutos, y cuando el sol alcance su punto más alto esa temperatura podría duplicarse. No obstante, los meteorólogos pronostican fuertes vientos y tormentas en algunas partes de España.

