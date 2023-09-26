Detienen a sacerdote acusado de sedar, abusar y grabar a mujeres en España

Las autoridades de España detuvieron a un sacerdote de una parroquia de Melilla, debido a que está acusado de cuatro agresiones sexuales y cinco delitos contra la intimidad.

El sujeto de 33 años de edad quedó aprehendido debido a que desde el mes de agosto de 2023, una mujer denunció en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer en Melilla que encontró un disco duro en el cual había imágenes de otras mujeres semidesnudas, dormidas o bajo el efecto de un sedante.

En el material, un hombre realizaba prácticas sexuales. Ante la posible comisión de un delito, la mujer, pareja del detenido, hizo una copia de los archivos y acudió a la comisaría a denunciar los hechos.

Un cura drogó, fotografió y grabó a (al menos) cuatro mujeres de su parroquia.



La novia del sacerdote encontró las imágenes en un disco duro y ella misma lo denunció. La iglesia lo supo en enero y no tomó ninguna acción.



Suena raro, pero pasó en Melilla: https://t.co/j5tYRqATdB — Pico Suárez (@picosuarez) September 26, 2023

Los agentes detectaron a cinco víctimas, quienes expresaron que desconocían que habían sido grabadas y además no eran conscientes de que fueron víctimas de naturaleza sexual. Los hechos ocurrieron entre los años 2016 a 2019.

La Policía Nacional de España detalló en un comunicado que las agresiones ocurrieron en diferentes años y ubicaciones, a veces en viajes de grupo de amigos entre quienes estaba el detenido.

El sospechoso habría suministrado a las víctimas alguna sustancia que anulaba el estado de consciencia de las víctimas, con el fin de efectuar las agresiones sexuales.

El sujeto está en prisión preventiva, después de ser tenido en la localidad de Vélez-Málaga, con ayuda de un dispositivo especial. Los agentes de la policía también intervinieron “diverso material tecnológico pendiente de análisis”.

Las autoridades añadieron que la investigación contra el párroco permanece abierta, debido a que sospechan que puede haber más víctimas en las localidades de Melilla, Málaga o Córdoba, ya que en dichos lugares, el sujeto residió anteriormente.

¿Qué dijo la Iglesia?

La Diócesis de Málaga mencionó que retiró las licencias ministeriales al sacerdote involucrado en el caso. Además, reiteró su condena “más profunda y contundente contra cualquier tipo de vejación o abuso a la mujer”.

La organización religiosa señaló que colabora con la justicia española desde que tuvo conocimiento de estos hechos para facilitar las investigaciones al respecto.

