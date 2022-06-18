España lucha contra incendios forestales ante sofocante ola de calor

En algunas zonas de España, se han registrado algunos incendios forestales debido a las fuertes temperaturas y rachas de vientos que se ha presentado en el país durante los últimos días.

Durante este sábado, los bomberos luchaban para controlar los incendios forestales, mientras la gente buscaba alivio con ventiladores, sombra y mucha agua debido a la intensa ola de calor que lleva a las temperaturas cerca de niveles récord.

Spain battles wildfires as it swelters in heatwave https://t.co/4DV0lpJDCT pic.twitter.com/pXjHcim8IL — Reuters (@Reuters) June 18, 2022

España registra 20 mil hectáreas quemadas en alguna zona

Las condiciones secas y ventosas han provocado incendios forestales en varias áreas de España; sin embargo, una de las zonas más afectadas son en Zamora, cerca de la frontera con Portugal.

En la Sierra de la Culebra, España, alrededor de 500 bomberos trabajaron para apagar las llamas de la zona y se evacuaron a 11 pueblos; sin embargo, se registraron al menos 20 mil hectáreas de terreno quemadas, hasta el momento no se reportan personas muertas o heridas.

Buenos días. Ha sido una noche dura y de intenso trabajo en #IFSierraDeLaCulebra 🔥, que continúa activo y en NIVEL 2



👉 El fuego a esta hora presenta menos virulencia y la altura de las llamas ha disminuido en algunas zonas. Seguimos trabajando 💪 pic.twitter.com/nenlOSTCA1 — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) June 18, 2022

Por otro lado, en Cataluña, España, bomberos que intentaban controlar un incendio forestal en la zona dijeron que se esperaba que el sábado fuera complicado debido a las altas temperaturas y un fuerte viendo del sur.

España sufre ola de calor registrando temperaturas récord

Durante el sábado, España entró hacia sus temperaturas de principios de verano boreal más altas en décadas, registrando temperaturas de entre 40 y 42 grados Celsius en Zaragoza, España, en el noreste y áreas de Navarra y La Rioja en el norte.

Según la agencia meteorológica nacional AEMET muchas áreas de Europa Occidental se ha sofocado bajo temperaturas inusualmente altas durante los últimos días, lo que agrava los temores sobre el cambio climático.

WATCH: Spaniards sought shelter from the scorching sun, as Spain's earliest heatwave in more than 40 years entered a third day https://t.co/NQTSOd25xj pic.twitter.com/YzgWFjFXo4 — Reuters (@Reuters) June 18, 2022

Con información de Reuters.