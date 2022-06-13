En 40 años España no había sufrido calor tan intenso antes del verano

Ventiladores, aire acondicionado, fuentes y bebidas frías fueron buscados este lunes 13 de junio en España con la esperanza de hacer frente a la primera ola de calor que golpea al país antes del verano en más de 40 años.

Una nube de aire caliente del norte de África ha disparado las temperaturas, dijeron los meteorólogos de AEMET, y la sofocante ola de calor podría durar en la mayor parte de España hasta el 16 o 17 de junio, pocos días antes de que comience oficialmente el verano el 21 de junio.

Con temperaturas que superan los 40C (104F) en partes del centro y sur de España, la ola de calor actual es igual a la más temprana registrada en 1981, según AEMET.

"Sí, estaré en casa con el aire acondicionado encendido si logramos ponerlo. Sí, en ese momento (mediodía) estaremos en casa. Ahora estoy al aire libre para hacer un poco de ejercicio y me voy a casa”, aseguró José Colón, pensionado de 63 años de edad y residente de la ciudad de Madrid.

La gente andaba en bicicleta a través de las fuentes y los perros jugaban con aspersores de agua mientras las temperaturas subían.

Pero para algunos, fue un trabajo normal, a pesar del calor.

En Toto e Peppino, un famoso restaurante italiano de Madrid, el pizzaiolo Simone Roma, de 19 años, trabajaba en un horno de leña.

Simone Roma / Trabaja en restaurante:

Trabajas y sigues adelante por pasión y porque esto es lo que nos gusta hacer”.

"Me corre por las venas, esta es mi familia, soy sobrino del dueño y llevo aquí desde que tengo un año y medio. Para mí esto va más allá del calor, el calor me hace más fuerte. El calor es muy, muy fuerte y a veces nos cuesta respirar, es muy, muy fuerte", dijo a Reuters Simone Roma, encargadop del horno de leña en un restaurante.

En más de 40 años España no había enfrentado calor tan intenso antes del verano. REUTERS/Susana Vera|SUSANA VERA/REUTERS

La ola de calor podría crecer; el termómetro superaría los 40° celsius

La agencia meteorológica nacional también envió una advertencia diciendo que la ola de calor podría empeorar en todo el país debido a la presencia de arena y polvo en el aire del Sahara.

Destinos turísticos populares como Sevilla y Córdoba, en los que no es inusual superar los 40 °C durante los meses de verano, se espera que alcancen los 43 °C (109 °F) en los próximos días con la capital Madrid sofocante con 41 °C.

2021 fue un año marcado por temperaturas extremas en España, ya que la tormenta de nieve Filomena paralizó el país en enero con temperaturas tan bajas como -21C (-6F), así como olas de calor sin precedentes en agosto.