España instala una barrera flotante en Ceuta por la llegada masiva de miles de migrantes

El Ministerio del Interior de España anunció este sábado 1 de agosto de 2026 la instalación de una barrera física flotante en el espigón fronterizo que separa a Marruecos de la ciudad autónoma de Ceuta, luego de que la entrada masiva de entre 50.000 y 60.000 migrantes a principios de semana reabriera el debate europeo sobre el control de las fronteras exteriores del espacio comunitario.

Las autoridades locales confirmaron que al menos 67 personas perdieron la vida intentando bordear los pasos marítimos para acceder al territorio español en los últimos días.

A pesar de que las autoridades reportaron que más de 48.300 personas han retornado de manera voluntaria o deportada hacia Marruecos, cientos de migrantes subsaharianos y jóvenes marroquíes continúan dispersos en las playas y zonas periurbanas de Ceuta. La nueva infraestructura defensiva consiste en un dispositivo neumático e inflable de 500 metros de longitud complementado por una línea externa de boyas proporcionadas por la Armada Española, con el objetivo de sellar el acceso por vía marítima en la zona limítrofe.

🇲🇦🇪🇸 Spain has completed the installation of a 500-metre floating containment barrier at the Tarajal breakwater in Ceuta.



The pneumatic fence rises 30–70 cm above the water and extends one metre below the surface in an effort to deter migrants.



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Tensiones diplomáticas con la Unión Europea y el espacio Schengen

La escala del cruce fronterizo provocó una reacción inmediata dentro de la Unión Europea, donde más de 20 mandatarios —encabezados por los jefes de gobierno de Alemania, Italia y Dinamarca— escribieron a la Comisión Europea para exigir una reunión extraordinaria de ministros del Interior. Diversos líderes conservadores del bloque criticaron la política migratoria del Ejecutivo español e incluso sugirieron suspender temporalmente a España del Espacio Schengen para evitar el libre tránsito de los recién llegados hacia el resto del continente.

Ante estas presiones, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, envió una carta formal a las instituciones europeas defendiendo la gestión de sus fuerzas de seguridad y calificando de "insolidarias" las propuestas de exclusión. Sánchez argumentó que el repunte en las llegadas obedeció a desinformaciones propagadas por redes de tráfico de personas sobre una reciente sentencia del Tribunal Supremo de España, reitera que la frontera española es una de las menos porosas del bloque y solicitó mayor corresponsabilidad financiera y logística a la comunidad internacional.

Contención de migrantes en el enclave norteafricano

En la costa noroeste de Ceuta, cientos de solicitantes de asilo procedentes de países como Sudán permanecen acampados a la espera de atención humanitaria por parte de la Cruz Roja Española y organizaciones de derechos humanos. Representantes de Human Rights Watch expresaron preocupación por el despliegue del nuevo vallado acuático, advirtiendo sobre los riesgos para la integridad física de quienes intenten nadar alrededor de la estructura e instando a garantizar el derecho al asilo conforme a la legislación internacional.

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, señaló que la situación en la ciudad autónoma mantiene un clima de incertidumbre social pese a la progresiva disminución del flujo migratorio. En paralelo, las fuerzas de seguridad de Marruecos reforzaron los operativos de contención en localidades fronterizas como Beni Ensar, cerca de Melilla, deteniendo los intentos de incursión terrestre y manteniendo patrullajes conjuntos con la Guardia Civil en el perímetro fronterizo.