España desmantela red de narcotráfico con pilotos mexicanos

El pasado 15 de octubre, la Guardia Civil de España dio a conocer que desmanteló una red de narcotráfico que distribuía hachís mediante una flota de aeronaves, mismas que eran encabezadas por pilotos mexicanos, españoles y latinoamericanos.

A través de un comunicado que la dependencia compartió mediante sus redes sociales, informó que detuvo a 41 personas, quienes formaban parte de la red de narcotráfico, por lo que fueron acusados de “tenencia ilícita de armas, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsificación de documento público.”

Mediante la operación LIMONEROS, la Guardia Civil de España señaló que esta red de narcotráfico “introducía grandes cantidades de hachís en la península, tanto por vía marítima como aérea.”

En el documento también se reveló que “la red contaba con pilotos de España aunque también traían de Hispanoamérica, sobre todo de México, pilotos noveles a los que formaban”, es decir que la red de narcotráfico contaba con una escuela en la que se preparaba a los pilotos, incluyendo a los mexicanos.

Desmantelada una red que distribuía hachís mediante una flota de aeronaves.



Contaban con una escuela para formar a los pilotos, procedentes sobre todo de Hispanoamérica.https://t.co/Sk6ZNop7oR pic.twitter.com/cXIZG33psR — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 15, 2021

España avanzó en la investigación tras muerte de piloto mexicano

La investigación, por parte de las autoridades de España, avanzó tras dos accidentes aéreos severos registrados, los cuales provocaron la muerte de dos pilotos, uno mexicano y el otro de nacionalidad española.

Respecto a los líderes criminales, señalaron que “en Cartaya (Huelva) se encontró al cabecilla del grupo en una vivienda de lujo, y en Sevilla se localizó al jefe operativo.”

|Guardia Civil de España

La dependencia de España también informó que la red de narcotráfico trabajaba vía marítima para introducir droga a la isla, pues "la organización contaba con una rama que introducía hachís" por el mar.

De hecho, en junio, la Guardia Civil "detuvo a cuatro personas y se incautaron 750 kilos de hachís" en las costas de Huelva.

Además, entre otras cosas, en esta ocasión se incautaron cuatro aeronaves, documentación, manuales de vuelo; así como repuestos para las aeronaves, tres armas de fuego, una plantación de marihuana y casi 80 mil euros en efectivo.