España permitirá entrada de turistas de Reino Unido sin prueba PCR

El jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que a partir del 7 de junio todos los viajeros que tengan completo el esquema de vacunación contra Covid-19 podrán entrar al país, mientras que los turistas de Reino Unido y Japón serán bienvenidos a partir del lunes 24 de mayo.

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“Tras consultar con los demás ministerios afectados, se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, con el fin de incluir al Reino Unido y a Japón en su anexo. La entrada en vigor de este cambio se fija para las 00:00 horas del 24 de mayo de 2021”, indica el boletín oficial del estado .

“España está encantada de acoger a los turistas británicos que quieran venir a nuestro país”, dijo Sánchez durante la presentación del certificado covid digital de la Unión Europea en Fitur.

A partir del lunes estará permitida la entrada de viajeros de países seguros no comunitarios, entre ellos Reino Unido. Además, desde el 7 de junio los turistas de países con los que no haya plena libertad de movimiento podrán venir a España si tienen pauta completa de vacunación. pic.twitter.com/aAS7FYgzzI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 21, 2021

Reino Unido es el principal país emisor de turistas para España pero también se abre a destinos de largo recorrido como Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Japón, China y Ruanda.

Sánchez también anunció que a partir del próximo 7 de junio se permitirá la entrada de los viajeros de todos los países que acrediten haber recibido la pauta completa de una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA) contra Covid-19.

"El sector turístico merece buenas noticias porque será la palanca que impulse la recuperación", ha asegurado el presidente del Gobierno.

El turismo tiene el apoyo del Gobierno y el impulso de los fondos europeos para reactivarse. En ocupación hotelera somos ya el segundo país de Europa y se prevé que al cierre de 2021, el sector recupere entre un 60/70% de visitas foráneas. Los turistas vuelven a elegir España. pic.twitter.com/TmXVwF9Vei — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 21, 2021

España roza los 80 mil muertos por Covid-19

El jueves 20 de mayo, España reportó 5 mil 733 casos y 33 muertos por Covid-19 respecto a las cifras totales anunciadas el miércoles. Suma en total 3 millones 631 mil 661 casos confirmados.

Mientras que el número de muertos provocados por el virus SARS-CoV-2 con fecha de defunción en los últimos siete días fue de 173, una media de 25 por día,, frente a 186 el miércoles.

Teniendo en cuenta que la nueva cifra total de fallecidos por el virus asciende a 79 mil 601, la comparación con el informe del miércoles da como resultado un incremento de 33 muertes en el cómputo global.

