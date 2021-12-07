España aprueba vacunación para niños de 5 a 11 años

La Comisión de Salud Pública de España aprobó este martes la vacunación contra el Covid-19 para niños de 5 a 11 años de edad, con las dosis de Pfizer.

Las autoridades de España indicaron que la vacunación a niños de 5 a 11 años comenzará el 13 de diciembre, luego de que el país Europeo reciba las primeras 1.3 millones de dosis de Pfizer.

Posteriormente, la primera semana de enero, llegará a España una segunda entrega de 2.4 millones de vacunas de Pfizer para continuar con la vacunación a niños de 5 a 11 años, informó Carolina Darias, ministra de Sanidad.

Carolina Darias indicó que en España hay un alto nivel de “responsabilidad entre los ciudadanos que entienden que la vacuna no es solo un derecho sino una obligación”.

El Ministerio de Sanidad explicó que la vacunación a niños de 5 a 11 años contó con la aprobación del sistema nacional de salud, la comisión de sanidad y expertos de todas las regiones de España.

Cabe resaltar que España cuenta con una alta tasa de vacunación, pues el 89.4 por ciento de los ciudadanos mayores de 12 años ya fueron inoculados para tratar de hacer frente a la cuarta ola de Covid-19 que azota a Europa.

🔴 ÚLTIMA HORA 🔊 La Comisión de Salud Pública ha aprobado ampliar la vacunación contra la #COVID19 en personas entre los 5 y 11 años. #YoMeVacunoSeguro pic.twitter.com/mmnMv9k8Z0 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) December 7, 2021

Europa aprueba vacunación a niños de 5 a 11 años

A finales de noviembre, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó que los niños de 5 a 11 años de edad fueran vacunados contra el Covid-19 utilizando las vacunas de Pfizer,con dosis más bajas que las de los adultos.

Países de la Unión Europea (UE) como Alemania, Italia y República Checa también ya aprobaron la vacunación en niños de 5 a 11 años.

Mientras que hace más de un mes, Estados Unidos comenzó con la vacunación en ese sector de la población luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos informara que era seguro administrar la dosis en menores de edad.

