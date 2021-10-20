EU anuncia plan de vacunación a niños de 5 a 11 años contra Covid-19

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles su plan de vacunación para 28 millones de niños de 5 a 11 años de edad en cuanto las autoridades correspondientes autoricen el uso de la vacuna contra Covid-19 en menores de edad.

A través de un comunicado, la Casa Blanca anunció cuál será el plan para distribuir las vacunas para que la inmunización de los menores de 5 a 11 años sea más eficiente que la de los adultos. También señaló que ya tienen aseguradas las dosis para 28 millones de niños.

De acuerdo con el plan de vacunación, el gobierno de Biden establecerá clínicas para que los niños se puedan vacunar en más de 100 sistemas hospitalarios en todo el país, en consultorios médicos, farmacias y escuelas.

The COVID-19 plan I laid out in September is working.



We’re headed in the right direction.



But we have critical work to do — and we can’t let up. — President Biden (@POTUS) October 19, 2021

Estados Unidos espera la aprobación de la FDA

El gobierno de Biden está a la espera de que la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) y los Centros de Control de Enfermedades (CDC) autoricen el suministro de la vacuna contra Covid-19 del consorcio Pfizer-BioNTech para los niños.

Un comité de la FDA y la CDC se reunirá en fechas diferentes para examinar las dosis contra Covid-19 e informar sí pueden ser utilizadas en los menores de 5 a 11 años sin poner en riesgo su salud.

El gobierno de Estados Unidos adelantó que cuando las autoridades aprueben el uso de las dosis de Pfizer-BioNTech, se distribuirán 15 millones de inyecciones para administrar la primera dosis del plan de vacunación para niños.

Asimismo aseguró que hay 65 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que se administrará en dos inyecciones separadas y que, en el caso de los menores, está compuesta por un tercio del suero de los adultos.

"Los niños tienen necesidades diferentes a los adultos y nuestro plan operacional está diseñado para satisfacer esas necesidades, incluido ofrecer vacunas en lugares que los niños y sus padres conocen y en los que confían", explicó un portavoz de la Casa Blanca.

Para llevar a cabo el plan de vacunación en niños, el gobierno estadounidense preparó a 25 mil pediatras y médicos de familia para administrar correctamente el suero y para que el personal sanitario tenga agujas más pequeñas para las inyecciones de los menores de edad.

La Casa Blanca también informó que habrá clínicas de vacunación en escuelas y emprenderán una campaña de educación para fomentar la vacunación y resolver dudas a los padres.