Inició el espectáculo aéreo en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos

La decimoséptima edición del Dubái espectáculo aéreo acaba de levantar el telón con la vista puesta en el futuro de la industria aeroespacial, el lema del salón. Inició con la presencia de más de 1,200 expositores y la visita del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, como protagonista internacional de la jornada inaugural.

Allí se dan cita por primera vez desde hace casi dos años los altos mandos de las Fuerzas Aéreas de numerosos países y los principales directivos de la industria aeroespacial y de defensa, para intentar compartir proyectos, dar a conocer innovaciones, tecnologías de vanguardia y soluciones sostenibles de carburantes con las que dar un nuevo impulso a la economía global.

Primeras transacciones

En la jornada inaugural del salón, el general Ishaq Saleh al-Balushi, director del Comité Organizador del evento, ha dado a conocer la firma de cinco importantes transacciones por un valor total de 1,247 millones de euros.

El primero que se ha suscrito en la mañana del 14 de noviembre ha sido el que ha tenido como protagonistas a la Fuerza Aérea de Emiratos y a Airbus Defence and Space España.

La compra asciende a 587 millones de euros y supone la adquisición por parte de Emiratos de dos aviones A330-300 en configuración para reabastecimiento en vuelo y transporte polivalente.

El príncipe heredero de Dubái, jeque Hamdan bin Mohamed bin Rashid al-Maktoum, inauguró la 17 edición del conocido como Dubái Airshow, uno de los cinco salones aeronáuticos más importantes del mundo y, sin duda, el mayor de Oriente Medio, que se prolongará hasta el 18 de noviembre, y contará con conferencias y paneles de representantes empresariales, autoridades y especialistas en el sector.

En el espectáculo aéreo debuta el Boeing 777X todavía en desarrollo, el aparato norteamericano concebido para competir con el europeo Airbus A350. Otras primicias son el avión de rotores basculantes AW609 del grupo italiano Leonardo y la nueva versión del entrenador avanzado chino L-15, junto a otros 160 aviones, helicópteros y drones de entre los más avanzados del mundo.

Con las expectativas puestas en el cercano final de las restricciones impuestas por la pandemia desde la primavera de 2020, la edición de 2021 del espectáculo aéreo congrega a empresas de 148 países, que totalizan más de 1,300 exhibidores, de los que 370 son nuevos en Dubái.

Se espera la visita de más de 80 mil personas

Se esperan 140 delegaciones oficiales y superar la cifra de 85,000 visitantes, que van a disfrutar de las exhibiciones aéreas diarias de Los Caballeros, la patrulla acrobática de la Fuerza Aérea de Emiratos, y de las de Arabia Saudí, India y Rusia.

Rusia ha llegado a la feria de Dubái para mostrar sus principales novedades en los ámbitos de la aviación de combate y transporte, defensa aérea y guerra electrónica, así como también en el campo de la aviación comercial.

