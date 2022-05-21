Esposo de ex futbolista de EU la mata porque “Dios se lo ordenó”

El esposo de la ex futbolista estadounidense, Regan Ginbbs, fue detenido tras confesar que la mató porque “Dios se lo ordenó”, informó la policía.

Las autoridades de Kansas, Estados Unidos, informaron que recibieron una llamada del esposo, identificado como Chad Marek, para reportar a las autoridades que había matado a la futbolista.

Tras la llamada, los agentes arribaron al lugar en West 6th Street en Lawrence, y en uno de los departamentos hallaron el cuerpo sin vida de la ex portera de la Universidad de Kansas.

La policía local indicó que al preguntarle el esposo sobre las razones del crimen, el hombre solo respondió que “Dios me dijo que la matara” y añadió que “Jesucristo es mi abogado”.

We are heartbroken about the loss of Regan Gibbs 💔



We share our deepest condolences to Regan’s family, friends and teammates.



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El jefe de la policía de Lawrence, Rich Lockhart, indicó que el esposo de la ex futbolista parece una persona inestable mentalmente, pues al encontrarlo, dijeron, estaba en psicosis.

“Hay algunos indicadores preliminares de que esta persona no era mentalmente estable. Lo llamamos estar en psicosis, así que obviamente eso es algo estaremos investigando mientras el caso continúa”, aseguró.

La ex futbolista Regan Gibbs y Chad Marek se casaron en noviembre del año pasado.

¿Quién es Regan Gibbs ex futbolista asesinada por su esposo?

Regan Gibbs fue estudiante de la Universidad de Kansas y portera del equipo universitario de 2015 a 2018. La ex futbolista era originaria de Washington y tenía 25 años de edad al momento de su muerte.

Tras la noticia de su muerte, el entrenador del equipo envió condolencias a la familia de la ex futbolista estadounidense y señaló que siempre será recordada por el impacto que tuvo dentro y fuera del equipo.

“Nuestro programa de futbol está desconsolado al enterarse de la trágica pérdida de Regan. Fue una tremenda compañera de equipo y una mujer joven, y conmovió a muchos durante su tiempo en Kansas. Regan siempre será recordada por el impacto que tuvo tanto dentro como fuera del campo. Compartimos nuestras condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo durante este momento difícil”.

