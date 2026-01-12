“El riesgo cero no existe": Esquiadora y su perro son arrastrados por avalancha en Andorra (VIDEO)

Una esquiadora estuvo en grave riesgo al practicar su deporte en los Pirineos en Andorra, ya que una avalancha la sorprendió a ella y a su perro. El impresionante hecho quedó captado en video.

Se trata de Ares Masip, quien compartió el momento ocurrido el 8 de enero de 2026. “No es que las condiciones fueran seguras, es que parecían seguras”, explica la deportista en su publicación en su perfil de Instagram.

Milagro en los Pirineos: la esquiadora Ares Masip sobrevive a una avalancha junto a su perro

La esquiadora recorría una zona conocida para ella. En los cinco días previos había bajado por dicha pendiente en tres ocasiones y había estado ahí entre siete u ocho veces en un año.

La pendiente es de riesgo 1-2 e incluso había rastros de otros esquiadores ese mismo día. No obstante, admitió que cayó en una “trampa heurística”.

¿Qué es la “trampa heurística”? El sesgo mental que casi le cuesta la vida a Masip

La trampa heurística actúa como un sesgo mental que simplifica la realidad. Este sobrevalora la seguridad cuando el riesgo persiste. Conocer el lugar, percibir bajo el riesgo de la actividad, plantear objetivos poco ambiciosos y repetir la ruta recientemente bajan la guardia.

“No es que las condiciones fueran seguras, es que parecían seguras, pero es bueno recordar que el riesgo cero simplemente, no existe”, señaló Masip.

Video comparativo: misma pendiente, condiciones opuestas y una lección de supervivencia

Masip publicó otro vídeo del mismo lugar días antes, donde se ve que baja por la misma pendiente sin problemas. "Misma línea, unos días antes, diferentes condiciones y un resultado totalmente diferente", indica en el comentario. Afortunadamente, el incidente queda en un susto y una buena lección personal. "Si a alguien le sirve para no bajar la guardia, todo estará bien", concluye.

Ares Masip es una conocida deportista española en ciclismo de montaña.

Alerta roja en la montaña: el trágico balance de aludes en picos de Europa y Pirineos

Este suceso ocurre días después de tragedias fatales. Un alud en los Pirineos mató a tres montañistas . Otro en los Picos de Europa acabó con la vida de un cuarto. Cuatro escaladores murieron en total por dos avalanchas en diciembre de 2025.