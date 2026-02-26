Eclipse lunar 2026: ¿Existe riesgo para la vista por observar directamente la “Luna de sangre”?

La principal interrogante ante el próximo espectáculo astronómico del año es si la salud visual corre peligro al mirar el fenómeno sin protección. A medida que se acerca el momento de observar un eclipse lunar, surgen dudas sobre si verlo de manera directa es o no inofensivo. Acá te aclaramos las dudas.

¿Es peligroso ver directamente el eclipse lunar?

Debido a que la luminosidad que emite el satélite es únicamente un reflejo y carece de la potencia necesaria para perjudicar la retina, la población puede contemplar el evento sin temor a daños oculares o efectos negativos en el bienestar físico. No se requiere el uso de filtros especiales ni gafas de seguridad para disfrutar del cambio de coloración.

¿Cuándo y a qué hora será el eclipse lunar 2026?

Este fenómeno, conocido como la "Luna de sangre", ocurrirá el 3 de marzo de 2026. Según datos de la plataforma especializada Star Walk, los observadores en México podrán ser testigos de cómo la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.

TAMBIÉN LEE: ¡Se acerca la fecha! ¿Cuándo es la Luna de Sangre y cómo verla mejor?

Esta alineación provoca que nuestro planeta proyecte su sombra sobre la superficie lunar, dándole un tono rojizo o cobrizo muy característico. La transformación del cielo es uno de los eventos más impactantes programados para este ciclo, despertando el interés de miles de entusiastas que buscan presenciar el eclipse en su fase total.

¿Por qué la Luna cambia a un color rojizo?

El tono carmesí que adquiere el satélite es el resultado directo de la interposición terrestre en el espacio. Mientras la sombra de la Tierra cubre el disco lunar, la atmósfera filtra la luz solar, dejando pasar únicamente las longitudes de onda rojas que terminan por bañar la superficie de la Luna.

Al ser una luz de baja intensidad y reflejada, el proceso puede seguirse de principio a fin de forma natural, permitiendo una experiencia visual segura y accesible para personas de todas las edades en todo el territorio nacional.

Tips para observar la "Luna de sangre"

Para captar de mejor manera los matices de este eclipse, se recomienda buscar un punto de observación alejado de la contaminación lumínica de las ciudades. La oscuridad del entorno es clave para que las pupilas se dilaten adecuadamente, permitiendo distinguir las variaciones del color cobrizo conforme la sombra terrestre avanza sobre los cráteres y valles lunares.

Además, es aconsejable disponer de un lugar con el horizonte despejado y verificar que el clima sea favorable para evitar que las nubes bloqueen la vista.

Si bien el ojo desnudo es suficiente para apreciar el fenómeno, contar con binoculares básicos puede potenciar la experiencia, ayudando a percibir texturas de la superficie lunar que normalmente se pierden ante el brillo habitual del satélite.

