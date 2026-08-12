Esta es la razón por la cual debes desconectar los electrodomésticos cuando hay eclipse solar

Un fenómeno astronómico histórico puso a prueba la infraestructura energética de Reino Unido este miércoles 12 de agosto de 2026. Ante el eclipse solar que oscureció el cielo británico hasta en un 95% entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. GMT, la compañía Octopus Energy y el Operador del Sistema Nacional de Energía (NESO) han solicitado a la población británica reducir el consumo de electricidad y evitar el uso de aparatos de alto consumo durante esas dos horas clave.

El eclipse coincide con la hora pico de demanda eléctrica en el país, momento en que millones de personas regresan de sus trabajos a sus hogares. La alineación de la Luna sobre el Sol provoca una caída repentina de entre 300 y 1,300 megavatios de potencia fotovoltaica —equivalente al consumo de un millón de hogares—, dejando un déficit que la red eléctrica nacional deberá compensar en cuestión de minutos.

A total solar eclipse sweeps across Spain, with authorities deploying 25,000 police officers and nearly 100 aircraft to ensure public safety during the event https://t.co/28OAvNAg0q pic.twitter.com/W9hdzKefpQ — Reuters (@Reuters) August 12, 2026

¿Qué aparatos se deben desconectar?

Para evitar un sobreesfuerzo en el sistema y reducir la necesidad de encender plantas generadoras a base de gas, las autoridades energéticas instaron a los usuarios a posponer tareas domésticas cotidianas fuera del rango de 6:00 a 8:00 p.m. Entre los equipos cuyo uso se pide reprogramar para antes o después del eclipse destacan:

Electrodomésticos de gran carga: Lavadoras, secadoras de ropa y lavavajillas.

Lavadoras, secadoras de ropa y lavavajillas. Sistemas de cocina y climatización: Hornos eléctricos, duchas eléctricas, aire acondicionado y ventiladores.

Hornos eléctricos, duchas eléctricas, aire acondicionado y ventiladores. Dispositivos de entretenimiento: Consolas de videojuegos y televisores (recomendando incluso desenchufarlos de la toma de corriente).

De acuerdo con Kieron Stopforth, director de flexibilidad de Octopus Energy, la participación de la ciudadanía en este ajuste de consumo es completamente voluntaria. La empresa cuenta con cerca de ocho millones de clientes en suelo británico y ha diseñado programas de incentivos para promover hábitos de consumo flexible entre la población.

Recompensa para los británicos que sigan las recomendaciones

Como estímulo para los usuarios que ajusten sus hábitos durante la transición del eclipse, Octopus Energy anunció que los clientes elegibles que reduzcan su consumo habitual durante esas dos horas recibirán una hora de electricidad totalmente gratis el fin de semana siguiente, además de participar en sorteos que incluyen la instalación sin costo de paneles solares residenciales.

El llamado de alerta se produce en un año récord para las energías renovables en las Islas Británicas. Según datos de Solar Energy UK, la radiación solar generó el 14.4% de toda la electricidad británica durante julio, marcando máximos históricos en medio de un verano con temperaturas que alcanzaron los 36 °C. En la actualidad, las fuentes renovables aportan cerca del 40% de la matriz energética total del Reino Unido, lo que vuelve al sistema más limpio pero también más sensible a variaciones climáticas y a fenómenos astronómicos.