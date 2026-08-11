¿Dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto? Sigue aquí la transmisión en vivo por internet

A partir de las 11:15 de la mañana de este miércoles 12 de agosto, la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio) transmitirá completamente EN VIVO todas las fases del eclipse solar que dejará al norte de Europa en la oscuridad total.

Este 12 de agosto, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol por 2 minutos y 18 segundos; un evento que no se repetía en más de 100 años en la península ibérica, aunque México quedará fuera de la franja de visibilidad.

En caso de que no te encuentres en alguno de los puntos donde el fenómeno podrá apreciarse en su totalidad, Azteca Noticias te trae la cobertura del eclipse total de Sol, para que puedas disfrutar de la transmisión completamente en vivo.

¿A qué hora inicia la transmisión del eclipse solar del 12 de agosto?

El eclipse solar sale del Ártico ruso, por lo que su sombra total comenzará en el extremo norte de Siberia, cerca del Polo Norte. Su umbra se desplazará hacia el noroeste, cruzando el Atlántico Norte.

Para Europa, el evento comenzará alrededor de las 19:30 horas y la totalidad se alcanzará cerca de las 20:30 (hora de España). En México, el punto máximo del eclipse se alcanzará alrededor de las 12:30 pm del mismo miércoles 12 de agosto.

Posteriormente, la umbra sale de la península por la costa este de España y cruza las Islas Baleares, alrededor de las 20:35 hora local, para luego perderse en el mar Mediterráneo.

¿Dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto en México?

¡No te perderás de nada! Si no puedes seguir el eclipse desde un lugar donde sea visible en su totalidad, también podrás disfrutar de la transmisión en vivo a través de las redes de Azteca Noticias.

Podrás seguir todas las fases de este fenómeno astronómico en plataformas simultáneas, incluida la transmisión oficial de la NASA en YouTube a partir de las 11:00 de la mañana.

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El eclipse solar del 12 de agosto y el reciente sismo de 7.4 en Colombia han reavivado viejas creencias sobre una supuesta relación entre ambos fenómenos.



Coincidencias sí,… pic.twitter.com/HxlylsrC38 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 11, 2026

Aunque el eclipse parcial podrá ser visto en diferentes partes del mundo, incluyendo Norteamérica, el eclipse en su totalidad será visto únicamente en:



Groenlandia

Islandia

Norte de Rusia

Norte de España

Noroeste de Portugal

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