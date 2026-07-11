Casas del Bienestar bajo la lupa: entre la negligencia y la impunidad política, denuncia el PRI

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, exigió la renuncia inmediata del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. La demanda surge tras las graves afectaciones e inundaciones registradas por las recientes lluvias en miles de "Casas del Bienestar" en el Puerto de Veracruz.

Se trata de daños en los complejos habitacionales que fueron inaugurados recientemente por la administración federal.

El legislador priista calificó la situación como un reflejo de la profunda corrupción y negligencia que rodea a la construcción de estas viviendas de interés social.

Añorve Baños criticó severamente la trayectoria del funcionario titular del Infonavit, señalando que goza de una preocupante impunidad debido a su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"No le bastó a Octavio Romero con haber destruido Pemex y permitir el huachicol fiscal —el caso de corrupción más grande en la historia del país—, sino que ahora medran con toda impunidad con los recursos y el patrimonio de los trabajadores", sentenció el senador.

Inaceptable dejar vulnerables a familias por daños en sus casas

Añorve Baños enfatizó que es inaceptable que proyectos de infraestructura recién entregados presenten fallas estructurales tan graves ante los primeros temporales, dejando en la vulnerabilidad a miles de familias veracruzanas.

El líder político hizo un llamado a las autoridades para iniciar una auditoría exhaustiva sobre los contratos de construcción de dichas viviendas y fincar responsabilidades de manera inmediata.

Finalmente, el priista advirtió que su bancada no quitará el dedo del renglón hasta que se garantice la reparación del daño a los afectados y se sancione a los funcionarios responsables de otorgar licencias a constructoras deficientes.

OCTAVIO ROMERO DEBE IRSE YA. ‼️‼️‼️🏠🏠🏠🏠



Un aguacero fue suficiente para exhibir su fracaso con las "Viviendas del Bienestar".



No duraron ni 6 meses. En enero las presumieron y hoy, antes de que siquiera fueran habitadas, ya registran daños severos.



Octavio Romero debe… pic.twitter.com/NIWwB9wSVW — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) July 10, 2026

¿Qué pasó con las casas del Bienestar en Veracruz?

Las recientes lluvias ocasionaron el desbordamiento del Río Medio y sus aguas mostraron la vulnerabilidad de las viviendas que presentaron graves afectaciones.

Y es que la fuerza del agua ingresó al fraccionamiento y comenzó a socavar parte de la infraestructura.

Antes de las lluvias, las autoridades habían destacado la entrega de este desarrollo habitacional. Incluso, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, aseguró que las viviendas eran de “altísima calidad".