Aunque estaba presente de forma física en una conferencia de prensa en el zoológico Africam Safari, Carla López-Malo, secretaria de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla, aparentemente tenía otros temas más importantes con los que tratar, tal vez más importantes que una atracción turística que sirve para la llegada de viajeros a la entidad.

Qué pasó con Carla López-Malo en Africam Safari

Un video divulgado en redes sociales muestra a la integrante del gabinete morenista de Alejandro Armenta en el presidium el martes 24 de noviembre de 2026, pero, aunque estaba sentada, sostenía su teléfono celular en una mano y en la otra jugaba con un fólder color blanco.

El video de la secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla en plena conferencia

Cuando la maestra de ceremonias anunció su presencia, López-Malo hizo un gesto de desagrado, pero se puso de pie y se llevó una mano al corazón, para después volver a sentarse y continuar con su llamada telefónica tan importante.

Incluso cuando los participantes en el podio estaban hablando en el evento, la secretaria de Desarrollo Turístico seguía al teléfono y jugando con su fólder blanco.

Las imágenes no pasaron desapercibidas y varios usuarios de redes sociales criticaron el desdén de Carla López-Malo durante la conferencia de prensa.

La secretaria de Desarrollo Turístico usó sus redes sociales no para ofrecer una disculpa ni para explicar su falta, sino para compartir fotos del evento donde aparece ella hablando con un micrófono en la mano o pasea en el zoológico poblano.

Reacciones en redes sociales y restricción de comentarios en Instagram y X

Las publicaciones fueron llenadas de comentarios por usuarios de redes sociales que criticaban el actual rol de la funcionaria armentista.

Hoy estuve en @AfricamSafari para ser testigo de UMBRAL, una nueva experiencia que integra tecnología, innovación y sostenibilidad para conectar con la naturaleza de una manera diferente. 🌿✨🦒🐘



¡Muchas felicidades al equipo de Africam Safari por seguir apostando por Puebla y… pic.twitter.com/sW6erEqmGd — Carla López-Malo (@carlalopezmalo) November 25, 2026

No obstante, en su publicación de Instagram eliminó y restringió los comentarios, mientras que en su publicación de la red social X limitó las personas que podían comentar.

Otras polémicas de la “Superestrella” Carla López-Malo

Esta no es la primera vez que dicha funcionaria es criticada por su actuar. En octubre de 2026, Carla López-Malo compartió un video en redes sociales musicalizado con la canción Superestrella de la cantante Aitana.

Carla López Malo, la secretaria que quiere ser influencer.



El video de la secretaria de Turismo está recibiendo duras críticas en la comunidad digital por la banalidad de su contenido.



Carla López Malo (@carlalopezmalo)sabe que las tendencias son vitales para destacar en redes,… pic.twitter.com/XwlHlcMMcf — Galileo Lopez (@GalileoMx_) October 12, 2026

No obstante, varios de los instantes aparentemente fueron grabados en oficinas gubernamentales, en horarios de trabajo y con colaboradores de la dependencia. Ante las críticas, López-Malo eliminó el video.