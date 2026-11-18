Las lluvias que azotaron la Sierra Norte de Puebla en octubre de 2025 dejaron a varias familias sin hogar. Una de las afectadas fue Claudia Flores, habitante del barrio de Tatama, en la comunidad de Xochimilco, en Pahuatlán.

Reconstrucción en zona de riesgo provoca nuevo derrumbe en Pahuatlán

Después de que su historia fuera dada a conocer por TV Azteca Puebla, Claudia recibió apoyo de las autoridades municipales para reconstruir su casa, pero la vivienda fue construida en la misma zona de riesgo donde la anterior se derrumbó. Ahora, tras las lluvias de 2026, la obra se vino abajo de nuevo.

Claudia Flores aseguró que la situación la afecta profundamente, pues lleva aproximadamente un año sin contar con una vivienda estable. Refirió que el cuarto que construyeron las autoridades se derrumbó con las lluvias recientes.

¡Los hechos contradicen al gobierno morenista de Alejandro Armenta (@armentapuebla_)!🔴 Familias de Pahuatlán siguen entre viviendas DESTRUIDAS y sin apoyo, pese a que José Tomé (@JoseTomeCabrera) tachó de MENTIROSA la cobertura de TV Azteca Puebla. Hoy, los testimonios muestran… pic.twitter.com/8XGLwM3J60 — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) November 17, 2026

Damnificados denuncian falta de apoyo del gobierno de Puebla

Después de perder nuevamente su casa a mediados de 2026, Claudia Flores aseguró que no ha recibido más apoyo de ninguna autoridad, ya que la única ayuda que llegó fue del gobierno municipal y no del estatal encabezado por Alejandro Armenta.

Otros afectados en el barrio de Tatama reportan ayuda insuficiente

Su caso no es el único en el barrio de Tatama. María de los Ángeles Rosendo, también habitante de la comunidad, señaló que en 2025 solo recibió del municipio de Pahuatlán un poco de arena para reparar su vivienda, luego de que el desgajamiento del cerro provocara que parte de su patio desapareciera.

No obstante, no le brindaron cemento ni grava. “Pero no sé qué pensaron los del municipio que nada más me mandaron un bulto de arena”, declaró María de los Ángeles Rosendo.

Habitantes responden a señalamientos de Comunicación Social de Puebla

La mujer también respondió a las afirmaciones de José Tomé, entonces encargado de Comunicación Social del gobierno de Puebla, quien calificó sin sustento a esta televisora de “mentirosa” a través de un comunicado emitido en 2025.

“No es mentira lo que estamos pasando. No es mentira. Puede tomarle foto para que vean de lo que estamos hablando”, afirmó María de los Ángeles Rosendo.