La Estación Espacial Internacional desvió su curso después de que los motores de Nauka, módulo de investigación ruso, se encendieron cerca de tres horas después de haberse acoplado al complejo espacial.

"¡No se preocupen!", dice Moscú tras desvío de Estación Espacial Internacional

A través de su cuenta oficial en Twitter, el cosmonauta ruso Oleg Novitsky, dijo que no se preocuparan.

Queridos amigos, estoy leyendo sus numerosos comentarios. ¡No se preocupen! ¡Nuestro trabajo en la Estación Espacial Internacional para integrar el módulo Nauka recién llegado continúa! Esta noche vamos a abrir las escotillas. Les mantendremos informados!”.

Друзья, читаю ваши многочисленные комментарии. Не беспокойтесь! Наша работа на Международной космической станции по интеграции вновь прибывшего модуля #Наука продолжается!



Сегодня вечером планируем открывать люки. Буду держать вас в курсе всех новостей)) pic.twitter.com/Idd9tJ3RRX — Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 30, 2021

En un intento por tranquilizar a sus socios internacionales, Rusia aseguró que el incidente que desvió brevemente el rumbo de la Estación Espacial Internacional, había sido controlado y agregó que seguiría adelante con la integración de Nauka, el módulo ruso recién acoplado.

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La Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, señaló que los trabajos para integrar el Nauka en la Estación Espacial Internacional se encontraban en marcha y que los cosmonautas abrirían más tarde la escotilla del módulo para intentar acceder al complejo espacial.

Mientras tanto, los cosmonautas trabajaban en comprobar la distancia de los motores del Nauka para garantizar la seguridad de todos para que el complejo espacial siguiera con su trayectoria normal de vuelo.

Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьев о стыковке модуля #Наука ➡️ https://t.co/AVuxxjbgF2 pic.twitter.com/GR2ViZDMAx — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 30, 2021

Acoplamiento exitoso del módulo de investigación ruso, Nauka

El acoplamiento del módulo ruso, Nauka fue todo un éxito. El sello entre el nuevo módulo y el resto de la Estación Espacial Internacional fue hermético, reportaron las autoridades rusas.

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Además de celebrar el acoplamiento del módulo, Dmitry Rogozin, el jefe de Roscosmos, aceptó calurosamente las felicitaciones en Twitter del empresario espacial Elon Musk. Y hasta habló acerca de planes para lanzar otro módulo ruso a la Estación Espacial Internacional en noviembre.

Thank you very much! And all the best to you, Elon!@elonmusk https://t.co/SLStSWnz3f — РОГОЗИН (@Rogozin) July 29, 2021

¿Cuál es la diferencia entre un astronauta y un cosmonauta?

Un cosmonauta y un astronauta son científicos y pilotos entrenados para llevar a cabo misiones espaciales. La diferencia es más bien política debido a que Rusia les llamó cosmonautas, mientras que Estados Unidos siempre ha hecho referencia a "astronautas". El astronauta fue enviado por los estadunidenses en nombre de la "humanidad", mientras que el cosmonauta fue enviado por los rusos en nombre de la "revolución".