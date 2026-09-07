Así será el ‘Estadio Shakira’ para más de 50 mil espectadores: Construído en tiempo récord e inspirado en 100 años de soledad

Madrid se prepara para recibir a Shakira con un estadio que busca ir mucho más allá de un concierto; la cantante colombiana tendrá 11 fechas en España y, alrededor de sus presentaciones, se levantará el Macondo Park, un espacio inspirado en el universo de 100 años de soledad que podrá recibir a más de 50 mil personas por jornada.

El llamado 'Estadio Shakira', instalado en el recinto Iberdrola Music de Madrid, contará con ocho pabellones dedicados a distintas expresiones de la cultura latina y su construcción avanza a contrarreloj para quedar lista antes del inicio de la residencia "Es Latina", programada entre septiembre y octubre.

Ocho pabellones convertirán el concierto de Shakira en una experiencia más grande

La propuesta de Macondo Park no estará limitada al momento en que Shakira suba al escenario; el estadio Shakira fue pensado para que los asistentes puedan recorrer diferentes zonas relacionadas con la música, la gastronomía, la moda, el arte, el cine y la literatura.

Cada pabellón formará parte de un recorrido que buscará llevar al público por distintas expresiones de la cultura latina, mientras que el centro del complejo tendrá como punto de encuentro una plaza principal.

En ese lugar estará uno de los elementos que dará identidad al proyecto: El árbol de Macondo, una referencia al pueblo ficticio creado por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad.

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Todo el recorrido llevará hasta el corazón de Macondo Park

La distribución del recinto también formará parte de la experiencia; los distintos caminos conectarán las zonas del complejo con la plaza central, siguiendo una idea inspirada en las ramas que nacen de un árbol.

El público podrá orientarse mediante colores asignados a cada área y recorrer los diferentes pabellones antes o después de los conciertos.

Además, habrá espacios para adquirir artículos relacionados con la experiencia y una zona donde los seguidores podrán observar algunos de los vestuarios que Shakira ha utilizado a lo largo de su carrera y en varios de sus videoclips.

Los hijos de Shakira también tendrán un espacio dentro del recinto

Entre las áreas anunciadas se encuentra El Macondito, una zona dirigida a niñas y niños que fue diseñada por Sasha y Milan, hijos de la cantante colombiana.

El proyecto también incluirá un pabellón dedicado a la literatura, inspirado en la librería que Shakira tiene en su propia casa. La elección de estos espacios forma parte de la idea de convertir la residencia en una experiencia cultural y no únicamente en una serie de conciertos.

Construyen el estadio temporal de Shakira en tiempo récord

El recinto temporal que albergará los conciertos de Shakira en Madrid se levanta contra reloj. Las obras comenzaron el 1 de agosto y, de acuerdo con lo informado sobre el proyecto, su instalación deberá quedar terminada en cuestión de semanas para recibir a los primeros asistentes en septiembre.

El estadio, diseñado por el estudio danés BIG, tendrá capacidad para 50 mil personas, con 30 mil asientos y espacio para otras 20 mil en la zona de arena; su construcción se desarrolla en un terreno de 21 hectáreas y contempla senderos, áreas de comida, espacios infantiles y zonas de ocio.

La carrera contra el tiempo busca tener listo Macondo Park para el inicio de los 11 conciertos que Shakira ofrecerá en Madrid.